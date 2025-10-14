Sotto esame il Forlì da trasferta. Deve cambiare passo. E può farlo

Il doppio turno casalingo, con Guidonia e Ternana, ha fruttato al Forlì 4 punti e qualche rimpianto – a Miramari non è andato giù il pareggio delle Fere, a suo dire viziato da un fallo –, ma è servito a consolidare la posizione dei biancorossi nella top ten della classifica. La zona che conta. Quella che dà diritto di accesso ai mega-playoff per un posto in serie B. Il difficile, però, viene adesso perché il Galletto, che finora ha costruito le proprie fortune tra le mura amiche (10 punti sui 15 a disposizione; meglio solo il terzetto di testa: Arezzo, Ravenna e Ascoli), sarà chiamato a confermarsi lontano da casa, là dove, blitz del ‘Sambodromo’ a parte, ha sempre steccato.

Il calendario riserva, infatti, a Lorenzo Saporetti e compagni tre gare in esterna nei prossimi quattro turni di campionato, condensati in un arco temporale di 23 giorni (dal 17 ottobre al 9 novembre) e inframezzati dal secondo turno di Coppa Italia di C contro l’Arzignano, atteso al ‘Morgagni’ il 28 ottobre. Un tour de force impegnativo, un ciclo-verità foriero di indicazioni eloquenti sulla piega che prenderà la stagione biancorossa. Si comincia venerdì, quando il Forlì ha un impegno in Sardegna (ore 20.30) allo stadio ‘Vanni Sanna’ di Sassari contro la Torres, flop totale del girone B – con appena 6 punti occupa il quartultimo posto – dopo stagioni vissute sulla cresta dell’onda.

Otto giorni dopo, altra fatica notturna: in Romagna salirà il Pineto, staccato di 2 lunghezze dai biancorossi. Poi sarà pranzo col Galletto (ore 12.30): domenica 2 novembre all’’Ardenza’, tempio di un Livorno in crisi nerissima, e la settimana seguente al ‘Moccagatta’ di Alessandria, seconda casa della Juve Next Gen, la meglio gioventù zebrata.

Spigolando dati statistici, si evince peraltro che i risultati della banda Miramari non sempre sono lo specchio fedele dell’andamento delle partite, talvolta anzi si pongono in stridente contrasto. Prendiamo ad esempio le ultime due trasferte: a Rimini il Forlì ha imposto il proprio gioco (64% di possesso palla) e tirato 15 volte, contro le 8 dei ‘cugini’; a Pontedera il dominio ha toccato addirittura il 66%, condito da 9 tiri totali, mentre Martelli è stato pressochè inoperoso (intonsa la casella delle parate) pur incassando due gol. Ebbene, in entrambi i casi il Forlì è clamorosamente uscito dal campo con un pugno di mosche in mano, a ulteriore conferma dell’arcinota difficoltà di concretizzare in maniera proporzionale al volume di gioco creato.

Ecco allora che per restare al desco delle migliori, lontano dalle tribolazioni della zona playout, servirà un cambio di passo fuori casa, dove peggio del Galletto hanno fatto solo Torres, Perugia, Vis Pesaro e Pontedera (2 punti) e Bra (zero), tutte formazioni impelagate nei bassifondi della classifica e che finora non hanno ancora vinto.