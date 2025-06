So.Ve.Co Per Ale domina Varignano 5-2, Terminetto-Inic finisce 1-1

Varignano-Soveco Per Ale 2-5 Parte meglio il Varignano, che sblocca con Luporini, ma poi la So.Ve.Co Per Ale, di Mengali e Galligani prende il largo. Oltre al singolo del primo e la doppietta del secondo, c’è gloria anche per D’Alessandro e Lafashi. Nel mezzo il momentaneo 2-3 di Discetti. "Partita equilibrata, decisa da grandi giocate dei singoli. Il Varignano e’ molto forte" commenta Andrea Bonuccelli. Rammarico per Massimiliano Crivello: "Loro sono molto forti, ma noi non siamo stati da meno ed i nostri giovani li hanno messi in difficoltà. Sinceramente sul 2-3 ci ho creduto. Avremmo meritato il pareggio".

Inic-Terminetto 1-1 Terminetto avanti al con Alessandro Remedi. A 5’ dalla fine dopo tanto equilibrio, arriva il pari di. Nel finale Asd Inic vicinissima al colpaccio, ma il portiere Grande fa un miracolo poi, in un’altra circostanza è Poletti a salvare sulla linea. "Abbiamo sprecato molto - osserva Roberto Morelli del Terminetto -, ma nel finale abbiamo rischiato grosso. Pari giusto. Loro sono giovani ed organizzat". "Abbiamo una squadra giovanissima - sottolinea Luigi Troiso dell’Inic -, ma corriamo e siamo organizzati. Contro i campioni in carica non abbiamo sfigurato, anzi. Il pareggio ci sta".

Classifica: Soveco Per Ale 6; Terminetto 2; Varignano e Inic 1.

Cda-Ferrante 0-2 Belli e Riad decidono, nel primo tempo, una bella partita. Nella ripresa sfortunata l’Expertas Spazio 3/Campo d’Aviazione che coglie due traverse con Tabarrani e Fani. "Bella partita, combattuta fino alla fine - commenta Michael Taormina per i vincitori -. All’ultimo abbiamo rischiato per la rosa troppo corta, ma i ragazzi non hanno mollato". "Bella partita equilibrata - argomenta di contro Mario Ratti -. Loro sono stati cinici a sfruttare due errori difensivi. Noi, invece, sfortunati e forse anche un po’ leziosi".

Tdl-Croce Verde 1-5 Partenza a razzo dei viareggini che vanno subito sul 2-0 con la doppietta di Morelli. Ad inizio ripresa D’Alessandro chiude di fatto i giochi anche perché, nonostante l’1-3 di Cortopassi, il Discobolo Croce Verde riparte subito ed allunga con Lafashi e Papi. "Abbiamo giocato bene, cercando di onorare un torneo a cui partecipiamo dalla prima edizione" sottolinea Giovanni Agostini. "Loro sono forti - commenta Alfredo Cordoni del Torre del Lago -. Per noi è importante partecipare".

Classifica: Discobolo Croce Verde e Onoranze Funebri Ferrante/Migliarina 3; Expertas Spazio 3/Campo d’Aviazione e Torre del Lago 0.

Sergio Iacopetti