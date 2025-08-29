Spadoni: "Sarà un torneo molto combattuto"

"In linea di principio può essere un campionato di Promozione sulla linea di quello passato con l’Aurora Treia che può indossare i panni del Trodica per stravincere il torneo". È l’opinione di Giulio Spadoni, attuale direttore sportivo dell’Azzurra Colli e in passato di Tolentino, Maceratese e Civitanovese. "L’Aurora – spiega – dispone di un budget nettamente superiore alle altre, ha preso giocatori di altre categorie come Melchiorri e Alla, ed ecco che il ruolo di questa squadra è quello di chi è destinato a stravincere il campionato".

Ma non è l’unica realtà a partire con ambizioni. "Penso alla Palmese Fermana che fa parte di un progetto che si evince anche dal nome, probabilmente giocherà al Recchioni. Poi c’è tantissimo equilibrio con formazioni ben attrezzate in una manifestazione il cui livello si è alzato per la presenza di giocatori scesi di categoria". Il diesse parla delle sorprese. "È difficile da dire considerando l’equilibrio, io terrei d’occhio la Settempeda che ha preso un tecnico preparato come Pierantoni e ha fatto innesti importanti in una squadra che esprimeva un bel calcio". C’è anche l’Azzurra Colli tra le pretendenti al salto di categoria dopo avere perso la finale playoff lo scorso anno. "L’abbiamo sfiorata. La squadra è stata ringiovanita e non ci poniamo troppi obiettivi anche se avremmo meritato l’Eccellenza se ci fosse unanimità nei regolamenti con la serie D dove certe realtà non possono iscriversi se non sono a posto".