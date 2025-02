Spal al muro, Rimini può approfittarne. Buscè: "Non ci mancano gli stimoli"

La sfida più grande è quella di non fare calare la tensione. Lo sa perfettamente Antonio Buscè che il rischio, dopo la finale di Coppa Italia conquistata contro il Trapani in trionfo qualche giorno fa, è proprio quello. Occhi sulla Spal, quindi, con particolare attenzione. Mettendo nel cassetto la coppa e rituffandosi sul campionato. Perché è lì oggi che il Rimini vuole tenersi stretti i playoff. "Non voglio usare la parola rischio, perché sarebbe un termine molto forte – dice l’allenatore dei biancorossi – però nell’inconscio può succedere, soprattutto dopo la prestazione che abbiamo fatto con il Trapani, che ci sia un piccolo calo di tensione. Ma io già nel post partita di coppa e il giorno dopo ho iniziato a mettere pressione per far capire che bisogna staccarsi in maniera definitiva in questo periodo dalla coppa e da quello che si è fatto. Perché poi, la frase non si vive di ricordi, è vera: per me la semifinale di coppa con il Trapani è già un ricordo, perché poi il presente è la Spal, è la partita di Ferrara". E per di più Buscè non si fida troppo della crisi della squadra di Baldini. "Giocano in casa, magari avranno anche tante problematiche di rosa, perché ho sentito dire che ci sono degli infortunati e degli squalificati. Io a certe cose credo poco perché poi nelle difficoltà un gruppo si compatta di più. Noi pensiamo a come dobbiamo affrontare la partita. Alla Spal penseranno come affrontare il Rimini. Noi dobbiamo essere sicuri di quello che sappiamo fare e di quello che dobbiamo fare". Con qualche scelta in più. I tanti appuntamenti ravvicinati ora sono ’ammorbiditi’ da una rosa che è tornata a essere quasi al completo. "Sicuramente avendo qualche scelta in più – non lo nasconde il tecnico campano – può essere un’arma in più che si può avere, una soluzione in più, soprattutto in qualche ruolo nel quale qualche giocatore ha dovuto sacrificarsi anche quando non era al cento per cento dal punto di vista fisico. Quindi qualche soluzione in più ti può aiutare ad avere una chance in qualche ruolo dove qualche giocatore può essere stanco". Stanchezza che Buscè si augura possa essere attutita dall’autostima che nell’ultimo periodo è cresciuta vertiginosamente in casa Rimini.