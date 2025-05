Spal Under 16 in semifinale: rimonta spettacolare contro il Perugia

Grande impresa della Spal Under 16 allo stadio Mazza, dove la squadra di Schiavon batte 4-1 il Perugia con una clamorosa rimonta dopo una gara appassionante terminata dopo i tempi supplementari.

I biancazzurri si qualificano in semifinale, dove affronteranno l’Ascoli. La partita si infiamma dopo il 60’, quando il Grifo colpisce: Gueye scappa sul filo del fuorigioco e da pochi passi fulmina Zanetti con un preciso destro per lo 0-1. La Spal non si abbatte e al 72’ pareggia con Benazzi, lesto a insaccare da distanza ravvicinata. Spinti dal calore del pubblico, i padroni di casa completano la rimonta nei minuti finali con un colpo di testa di Zompetta che prolunga il match ai supplementari. I ragazzi di Eros spingono alla ricerca del gol qualificazione che arriva in contropiede con Paiola. Negli ultimi istanti poi Infantocci cala il poker per i biancazzurri che ricorderanno a lungo questa giornata.

Non è da meno la Spal Under 17 di mister Corsi che nell’andata dei quarti di finale stende l’Albinoleffe. Succede tutto subito prima dell’intervallo: il vantaggio arriva con un un tiro potente di Roda, e due minuti dopo Morelli firma il raddoppio per il definitivo 2-0, un risultato molto prezioso in vista della gara di ritorno.