Spalletti: “L’Italia mi martella nella testa. Allegri da scudetto, Chivu un big”

Arezzo, 26 settembre 2025 - L’ex ct a ruota libera. Luciano Spalletti si racconta in un libro e non si sottrae alle domande sul Napoli capolista e sulla Nazionale che ha lasciato tre mesi fa. Al Festival del Calcio di Arezzo ha presentato l’autobiografia “Il paradiso esiste... ma quanta fatica” scritto insieme al giornalista Giancarlo Dotto, in un confronto pubblico sul calcio italiano. Un viaggio tra memoria personale, bilanci di carriera e riflessioni sul futuro, con lo sguardo rivolto alla serie A e all’Italia. Con il suo stile diretto, Spalletti alterna emozioni intime e analisi tecniche, rispondendo anche alle domande più delicate.

Spalletti, l’esperienza in azzurro è dura da dimenticare…

“Mi martella ancora nella testa: sono amareggiato perché non è andata come volevo. Riconosco il mio impegno totale anche se ora c’è una fase di dolore acuto. Avrei voluto continuare, certo, perché credo nel progetto azzurro. Ma quando la Federazione fa una scelta, la si accetta. Ma io non mi sono mai dimesso...”.

Si è parlato molto del caso Acerbi. Facciamo chiarezza?

“Quando ho fatto certe scelte c’erano anche altre persone della Federazione, potete chiedere a loro se ho detto la verità oppure no. In maniera corretta ho diramato le convocazioni e una telefonata dove quasi gli ho chiesto scusa, riconoscendogli quella che è stata la sua bravura. Non vedo come potevo comportarmi diversamente”.

L’Italia di Gattuso è partita con due vittorie. L’obiettivo dei Mondiali è raggiungibile?

“Gennaro è stato bravo soprattutto nella seconda partita: ha fatto bene anche dal punto di vista tattico. L’Italia deve andare per forza al Mondiale, l’avrei pensato anche se fossi rimasto in Nazionale”.

Capitolo serie A. Chi può dar fastidio al Napoli di Conte, campione d’Italia e capolista?

“Vedo il Milan in grande condizione anche se il Napoli ha tante certezze: Antonio e la società hanno lavorato benissimo insieme”.

Cosa le piace di più della squadra di Allegri?

“Sta dimostrando compattezza e grande organizzazione. Giocare senza impegni europei può essere un vantaggio decisivo nella corsa scudetto”.

Come vede l’Inter di Chivu?

“La considero una delle squadre più complete. Ha esperienza, forza fisica, qualità tecniche. Conosco Cristian, è una persona speciale e sta diventando un grande allenatore”.

La Juve è reduce da stagioni altalenanti, può tornare stabilmente ai vertici?

“È un club con una grande storia e ha strutture, rosa e mentalità per rilanciarsi. Serve continuità e capacità di rinnovarsi”.

Quali sono i giovani emergenti che le piacciono di più tra gli italiani?

“Pio Esposito e Giovanni Leoni sono forti, fisicamente e tecnicamente. Poi ci penserà anche il mio amico Silvio Baldini a lanciare altri ragazzi”.

C’è chi pronostica per lei un futuro nella Fiorentina con cui ha iniziato nelle giovanili, oppure all’estero. Punta a tornare presto in panchina?

“Non so, non dipende solo da me. Nella mia vita sono stato fortunato, ho allenato grandi squadre e ho vinto tanto. Se arriverà una nuova opportunità, bene: ma io non forzo nulla. Dovrà succedere in maniera naturale...”.

Il libro nasce da un percorso personale e professionale. Cosa rappresenta per lei questa opera?

“È stata un’occasione per raccontarmi senza filtri. Ho sempre vissuto il calcio come un impegno totale, ma dietro c’è l’uomo, con i suoi dolori, le sue fatiche e le sue speranze. Non volevo un’opera celebrativa ma un dialogo vero, come quello con Giancarlo Dotto”.

La sua autobiografia, a partire dal titolo, parla spesso di “fatica”. È la parola che riassume la sua carriera?

“Direi due parole: impegno totale. Il calcio ti chiede molto, ma ti restituisce emozioni uniche. La fatica è una compagna di viaggio, la accetti perché sai che dietro c’è la possibilità di vivere momenti irripetibili, come è successo a me”.

Cosa vorrebbe che restasse di lei nel calcio italiano?

“La mia passione: la stessa che ho provato ad alimentare in tutte le squadre che ho allenato. Se resterà l’idea del mio calcio coraggioso e rispettoso del gioco, avrò raggiunto l’obiettivo”.