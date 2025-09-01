Spalti semivuoti e proteste del pubblico di casa. Sangiustese avanti, poi ci pensa Luciani

CIVITANOVESE

1

SANGIUSTESE

1

CIVITANOVESE: Forconesi; Marini, Martiarena, Luciani (38’st Guedack), Baiocco; Lorenzoni, Visciano (39’st Chiaruzzi), Cisbani (8’st Pitronaci); Cappa, Apicella (22’st Macarof), Pompili (1’st Renzi). All. Mercanti.

SANGIUSTESE: Rossi; Cresci, Postacchini, Wahi, Pasqualini; Masi (29’st Di Gimignani), Giandomenico (14’st Ruggeri), Raparo (29’st Innamorati); Crescenzi, Ausili (20’st Formentini), Strupsceki. All. Giandomenico.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 6’pt Giandomenico, 20’st Luciani.

Note: ammoniti Ausili, Masi, Marini, Visciano, Lorenzoni. Ang 4-5, rec. 2’pt e 4’st.

Termina in pareggio la prima uscita ufficiale di Civitanovese e Sangiustese. La formazione di casa torna in campo dopo l’amaro epilogo della retrocessione dalla serie D e le turbolente vicende estive e, com’era facilmente prevedibile, il clima non è dei migliori al Polisportivo: spalti semivuoti, settore ultras deserto e un eloquente striscione che recita "meglio un vero fallimento che questo falso tormento". In avvio, Mercanti deve rinunciare a Maggi, Candia, Cosignani, Romero, Malavolta e Ganev. Gli esperti Cahais e Handzic non vengono convocati poiché ancora non in condizione. Sul fronte opposto, mancano Morazzini, Cognigni, Lattanzi, Perpepaj e Grassi.

L’avvio è da incubo per la Civitanovese. Infatti, già al sesto minuto l’ex Giandomenico scaglia un bolide che si infila all’incrocio dei pali. Doccia gelata. La reazione dei locali è tutta in un tiro a lato di Apicella a 13’. Poi è solo Sangiustese: Crescenzi prima tenta dalla distanza (39’), poi manda alto da buona posizione (46’), quindi torna ad impegnare Forconesi da fuori area (47’).

Nella ripresa, la Sangiustese si spegne, mentre la Civitanovese si rimbocca le maniche e raggiunge meritatamente il pareggio. Apicella, di testa, fa la barba al palo (6’), Lorenzoni scaglia alto (11’), a segnare è Luciani mediante un’inzuccata sul cross di Cappa (20’). La risposta ospite è un rasoterra di Masi a fil di palo (22’). Gli adriatici sfiorano la vittoria con una punizione di Visciano deviata in corner da Rossi (28’). Si deciderà tutto nella gara di ritorno: chi vince avrà il pass per i quarti di finale di Coppa.

Francesco Rossetti