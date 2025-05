Spareggi cruciali in Prima e Seconda Categoria: Barberino Tavarnelle sfida Fornacette Casarosa

Oggi alle 16 si giocano gli spareggi tra le vincitrici dei play off in Prima e Seconda Categoria. In Prima il Barberino Tavarnelle, vincitore dei play off del Girone E (successo per 2-0 nella finale contro l’Ideal Club Incisa), affronta i pisani del Fornacette Casarosa sul campo neutro di Castelfiorentino. Nelle altre due partite si sfidano il Corsagna e lo Jolo (che eliminato la Folgor Calenzano), sul neutro di Monsummano Terme, e Cortona Camucia-Casolese, a Monte San Savino.

In Seconda sono in programma quattro scontri diretti e un triangolare. Al "Bozzi" delle Due Strade il Reconquista di San Piero a Sieve, vincitore dei play off nel Girone D (successo per 1-0 nella finale contro il Pelago), affronta i senesi del Campiglia. L’altra fiorentina ancora in corsa, il Daytona, gioca a Chiesina Uzzanese per la prima giornata di un triangolare che comprende anche il Vada. Il Daytona, che non ha disputato i play off nel Girone F grazie alla "forbice", non scende in campo dal 13 aprile. Le altre gare: Migliarino Vecchiano-Capannoli San Bartolomeo (ad Acciaiolo), Montagna Pistoiese-Circolo Fratticciola (a Rignano sull’Arno) e Poliziana-Cinigiano (a Ponte d’Arbia).