Spareggi decisivi per le squadre di Pistoia: promozione e salvezza in gioco

Il fischio d’inizio, per tutte le gare in questione, è stato fissato per le 16 odierne. E si prospetta dunque una giornata campale, per le formazioni di Pistoia e provincia impegnate negli spareggi per continuare a sognare la promozione o la salvezza. Si parte dalla Promozione, girone A: la Larcianese disputerà a Pontremoli la semifinale dei playoff contro la Lunigiana Pontremolese che parte con i favori del pronostico, mentre all’estremo opposto il Monsummano giocherà al Paoli di Firenze il playout contro il Firenze Ovest (ed è di fatto obbligato a vincere). Discorso valido, quest’ultimo, anche per l’Atletico Casini Spedalino che sarà impegnato a Borgo San Lorenzo nella tana del Sagginale: fare risultato è obbligatorio per evitare la retrocessione.

Variegato anche il programma relativo agli spareggi di Seconda categoria: Altopascio ospiterà Pescia–Chiesina Uzzanese, il confronto valido per la semifinale playoff del girone B. Nel girone C i playoff coinvolgono tre formazioni pistoiesi su quattro concorrenti: al Bellucci di Agliana, il San Niccolò secondo si misurerà con la Virtus Montale, mentre in contemporanea la Montagna Pistoiese sarà impegnata sul campo del Montemurlo guidato dall’aglianese Ermini. E a Vaiano, l’Olimpia Quarrata dovrà dare il 110% contro la Valbisenzio per scongiurare la caduta in Terza categoria.

g. fio.