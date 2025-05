Spareggi decisivi per le squadre forlivesi: retrocessioni e promozioni in vista

Quella di domenica è stata una giornata di spareggi per le squadre forlivesi, con verdetti decisivi nei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria.

Promozione. Nello spareggio dei playout per la salvezza il Forlimpopoli è stato battuto per 0-3 dalla Virtus Bellariva. Alla squadra artusiana, che aveva il vantaggio del fattore campo, sarebbe stato sufficiente il pareggio, dopo 120’, per evitare la retrocessione in Prima Categoria che si è, invece, materializzata. Le reti del club riminese segnate da Medi (2) e Bargelli.

Prima Categoria. Nei playoff il Santa Sofia ha battuto per 4-2 il Savarna con reti di Biserni, Morigi, Leggio e Campacci (ai quali ha risposto Bajrami con una doppietta). Nella finale di domenica, la squadra di mister Enrico Landi affronta il San Vittore: in palio ci sarà la Promozione.

Nei playout il Modigliana ha centrato la salvezza col 2-1, firmato da Brunetti su rigore e Baldoni, che condanna invece alla retrocessione lo Sporting Predappio che era passato in vantaggio col gol di Pellegrino.

Seconda Categoria. Nelle semifinali dei playoff disco verde per le forlivesi. Nel girone O la Fiumanese ha battuto 3-0 il Mezzano con reti di Serigne, Rossi e Ibraimi: è finale col 2000 Cervia.

Nel gruppo N l’Atletic Frampula vittorioso 1-0 sullo Junior Gambettola: rete di Milandri, domenica prossima finale in casa del Rubicone/Calisese. Nella gara d’andata dei playout per la salvezza, il Real Cava ha vinto 2-0 col Deportivo Roncadello: a segno Monti e Bentivogli. Domenica prossima il ritorno a campi invertiti.

Franco Pardolesi