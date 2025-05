Spareggi Eccellenza: Vianese e Mezzolara pronte per le sfide decisive

Confermato il palcoscenico

del Mirabello. Come da comunicato ufficiale della Lnd, la Vianese scenderà in campo domenica 1° giugno (ore 16) nello stadio cittadino per ospitare i marchigiani del Montecchio Gallo per il ritorno del primo round degli spareggi nazionali di Eccellenza.

Nessun giocatore squalificato per la truppa di mister Sarnelli in cui è stato ammonito soltanto il puntero Antonio Rizzuto, match-winner della sfida giocata nelle Marche, mentre sul fronte opposto è stato fermato per due giornate il centrocampista ex professionista Sedric Kalombo, inoltre il club ha ricevuto una multa di 2000 euro, perché propri tifosi, a fine gara, lanciavano acqua e rivolgevano frasi offensive verso la terna. Inoltre sempre alcuni tifosi sputavano sulla spalla di un assistente, rivolgendo offese.

L’altra emiliana impegnata, il Mezzolara, riceverà nel proprio fortino di Budrio i laziali del Montespaccato con l’obiettivo di ribaltare l’1-2 di sette giorni fa. Campo confermato anche per la finale play-off di Terza categoria fra Rivalta e Sporting Tre Croci: i cittadini giocheranno al Parrocchiale di Rivalta (ore 16.30) confermando la scelta della semifinale vittoriosa di domenica scorso contro gli Amici di Davide, dopo che per l’intera stagione si erano alternati col Santos 1948 sul sintetico di via Fano. Nessun provvedimento a carico delle due finaliste che così potranno schierare la miglior formazioni, così come nessuna sanzione per United Albinea e San Prospero Correggio al termine delle rispettive finali play-off regionali di Seconda categoria.

Federico Prati