Spareggi nazionali: Ksport Montecchio sfida Vianese per la Serie D

Occhi puntati oggi sull’andata del primo turno di spareggio nazionale tra il Ksport Montecchio e la Vianese, ritorno tra sette giorni in terra emiliana: è il primo step che potrebbe portare il Montecchio in Serie D.

Intanto ieri si è giocato anche lo spareggio finale tra Fermignanese e Atletico Azzurra Colli, le due vincenti playoff di Promozione. Al Bianchelli di Senigallia si è imposta 1-0 la Fermignanese con gol di Fraternali, nonostante le tante occasioni per il Colli. Pesaresi che volano in Eccellenza, per l’Atletico Azzurra Colli resta solo la speranza ripescaggio.

In campo anche le gare playoff e playout Prima Categoria. Nel girone D il Montalto si aggiudica la finale playoff battendo 2-1 la Cuprense e accede allo spareggio finale per accedere in Promozione, dove affronterà il Borgo Mogliano, vincitrice del playoff del girone C che ha avuto la meglio sul Castelraimondo.

Seconda Categoria. Nel Girone G la finalissima playoff si è conclusa sullo 0-0 tra Salvano e Monte San Pietrangeli, un risultato che qualifica allo spareggio finale proprio il Salvano. Nel girone H invece il successo nei playoff è andato al Castignano che ha superato 2-0 la Vis Stella. Ora saranno proprio Salvano e Castignano a giocarsi uno dei posti in palio per la Prima Categoria.