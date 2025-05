Spareggi play off Eccellenza: Sestese sfida Cannara per la promozione in Serie D

Si è appena chiuso il sipario sugli infuocati spareggi play off regionali di Eccellenza fra le 2de squadre classificate. Ora il palcoscenico dalle battaglie regionali si sposta ai duelli nazionali, con il primo turno di andata (ritorno 1 giugno) che promette scintille. Poi, al termine di una serie di partite in palio ci sono 7 posti per la promozione in serie D. La Sestese di Filippo Giusti scalda i motori per la prima sfida di andata di domenica al "Torrini" (ore 16) contro il Cannara. I prossimi avversari, allenati dal tecnico Ortolani, rappresentano un collettivo con buoni giocatori in tutti i reparti; in particolare i due fratelli argentini Enzo e Elian Bertaina; quest’ultimo micidiale in area di rigore.

La prima sfida per la squadra di Polloni si prospetta interessante e difficile. "Affronteremo una squadra di qualità – spiega Filippo Giusti – Quest’anno in Umbria c’è stato un calcio di buon livello, con il Cannara squadra solida, con diversi elementi di qualità, Ci vorrà la migliore Sestese per capitalizzare bene la gara di andata per avere meno rischi possibili nella partita di ritorno".

Come avete affrontato queste due settimana di inattività? "Ci siamo sempre allenati: anche ieri abbiamo sostenuto un allenamento congiunto con gli Allievi dell’Empoli allenati da Tonelli".

Giovanni Puleri