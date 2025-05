Spareggi playoff in Prima categoria: San Costanzo e Peglio in semifinale

Prima categoria: tempo di spareggi. Negli ultimi 90 minuti tanti gol (26) e vittorie (7) di cui 6 ottenute da chi giocava in casa. Irrilevante la sconfitta della Nuova Real Metauro a Muraglia, considerando che la compagine di mister Ferri aveva conquistato la promozione nel turno precedente. Retrocesse in Seconda categoria il Tavernelle e l’Apecchio. Dopo 13 anni con la maglia dell’Audax Calcio Piobbico Gianluca Valenti (attaccante classe 1988) ha dato l’addio al calcio giocato.

Playoff. Gli accoppiamenti validi per le semifinali: San Costanzo-Peglio e Atletico Mondolfo-Falco Acqualagna. Si giocherà sabato prossimo. In caso di parità, due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando ancora il pari passerebbe il turno la squadra che gioca in casa, meglio classificata al termine del campionato. Le vincenti le semifinali si affronteranno tra loro e chi primeggerà dovrà vedersela nello spareggio promozione con la vincente i playoff del girone B. Per la prima volta nei suoi 47 anni di storia calcistica il Peglio, piccola comunità di 700 anime affronterà gli spareggi playoff. Il Peglio già negli anni 80-90 vantava il record (assieme allo Spes Jesi) di 12 anni consecutivi di permanenza in Prima categoria ma non aveva mai raggiunto queste posizioni e ancora non è finita. Per i playout si giocherà Csi Delfino Fano-Muraglia. Anche qui, in caso di parità dopo i 90 minuti (ed eventuali supplementari) niente rigori: si salva la squadra con il miglior piazzamento nella graduatoria di fine campionato (il Csi Delfino Fano)

I bomber. 19 reti: Benvenuti (San Costanzo). 15: Bracci (Nuova Real Metauro). 14: Gambelli (Falco Acqualagna) e Ottaviani (Audax Piobbico). 11: Braccioni (Peglio). 10: Saurro (San Costanzo) e Pagnini (Pantano calcio). 9: Cecchini (Maior), Ciacci (Csi Delfino), Paoli (Peglio), Cocchi (Avis Montecalvo) e Boschetti (Avis Montecalvo). 8: Boiani (Nuova Real Metauro), Elezaj (Osteria Nuova), Saltarelli (Avis Montecalvo), Ordonselli (Osteria Nuova), Bruscia e Palazzi (Mercatellese). 7: Bernacchia (Audax Piobbico), Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Talevi (Audax Calcio Piobbico), Agostini (Csi Delfino), Caso (Csi Delfino Fano) e Smacchia (V.Apecchio).

La squadra della settimana. 1)Rossi (Mercatellese), 2)Berardi (V.Apecchio), 3)Costantini (Pantano), 4)Righi (Tavernelle), 5)Manenti (Real Altofoglia), 6)Scrosta (Atletico Mondolfo), 7)Loberti (Nuova Real Metauro), 8)Menconi (Maior), 9)Gambelli (Falco Acqualagna), 10)Benvenuti (San Costanzo), 11)Braccioni M. (Peglio). All. F.Giorgini (Peglio).

Amedeo Pisciolini