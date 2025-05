Spareggio decisivo al De Conero: Maceratese sfida K Sport per la promozione in D

"C’è in noi anche uno spirito di rivalsa dopo il ko a Montecchio dove non meritavamo la sconfitta, avendo dimostrat di non essere inferiori a nessuno e avendo dominato giocando la ripresa in dieci". Nicola Vanzan, esterno difensivo della Maceratese, ricorda quel match ma il suo pensiero è rivolto a domenica quando alle 16.30 si giocherà al De Conero lo spareggio con la K Sport che mette in palio la D. "Si tratta – aggiunge – di una partita molto importante perché abbiamo la possibilità di riportare Macerata dopo un po’ di tempo dove merita".

Vanzan, si sarebbe dovuto giocare l’altroieri, poi la partita è stata rimandata a domenica prossima. A chi ha giovato questo rinvio?

"A noi non sposta più di tanto. Il morale è alto e se avessimo giocato l’altro ieri avremmo potuto cavalcare l’onda lunga dell’entusiasmo, però questo prolungamento può farci bene perché abbiamo più tempo per prepararci e per recuperare quei giocatori acciaccati".

Non si assomigliano i gol subiti a Osimo e l’ultimo a Montecchio dove l’avversario era libero di colpire di testa?

"Nella fase difensiva dobbiamo fare meglio. Magari a Osimo, avendo segnato al novantesimo erano saltati gli schemi, ma quella partita era da vincere. Dobbiamo migliorare e alzare il livello di attenzione".

Ma ci credeva che Montecchio avrebbe potuto perdere a Urbino?

"Oddio, era difficile considerando che la K Sport ha dimostrato di essere un’ottima realtà capace di infilare uno straordinario filotto di risultati utili. Noi però ci abbiamo creduto e pensato di fare il nostro dovere contro il Monturano per essere pronti".

Qual è la lezione che può esservi utile del match contro la K Sport?

"Affronteremo una squadra pratica, cinica, che sa bene come fare male, che in difesa concede pochissimo al di là degli ultimi due risultati. Dovremo essere bravi a sfruttare i loro eventuali momenti di sbandamento".

Può essere il campo di Ancona ideale per il vostro gioco?

"È passato del tempo da quando vi abbiamo giocato contro i Portuali, però in ogni stadio noi non ci siamo mai snaturati mostrando il nostro modo di intendere il calcio".

Può farsi sentire il peso di una partita così importante?

"Si tratta di una gara dal peso specifico notevole, io non ho mai disputato uno spareggio anche se ho giocato in categorie superiori. Credo che sentirò un po’ di tensione, ma ci alleniamo anche per vivere simili momenti".

A chi dovrete stare attenti tra gli avversari?

"Carta è molto forte e calcia benissimo, poi Torelli è uno che ha segnato parecchio, ma l’elenco è lungo".

Quei due sono i loro big, e i vostri?

"Dico Cognigni e Marras, quest’ultimo ha fatto vedere di cosa è capace facendo assist e fatto segnare".