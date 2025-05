Spareggio decisivo per l'accesso all'Eccellenza: Fermignanese vs Atletico Azzurra Colli

Oggi il campionato di Eccellenza conoscerà quella che al momento sarà la sua diciassettesima squadra al via della prossima stagione, con lo spareggio tra le formazioni seconde classificate al termine della stagione in Promozione. Nel girone A la Fermignanese non ha dovuto neanche disputare i playoff per l’enorme vantaggio sulla terza in classifica accedendo allo spareggio finale direttamente. Cammino più complicato per l’Atletico Azzurra Colli che nelle ultime due settimane ha disputato semifinale e finale playoff nel girone B: prima ha regolato 2-0 in casa il Casette Verdini poi ha espugnato al novantesimo minuto il campo della Palmense aggiudicandosi la possibilità di giocarsi l’Eccellenza nello spareggio di oggi.

Una sfida finale in programma alle 16,30 al Bianhelli di Senigallia e che prevde in caso di parità al novantesimo prima i supplementari e poi eventualmente i rigori. La vincente sarà la terza promossa in Eccellenza dopo Jesina e Trodica e andrà a completare un quadro della massima categoria regionale ancora assai variabile. Come dicevamo attualmente il format è a 17 squadre, numero decisamente anomalo che prevederebbe nel caso un turno di riposo per tutte le squadre. Non il massimo senza dubbio, ma da molte parti già si parla che, eventualmente, si potrebbe proseguire con un ripescaggio per raggiungere le 18 squadre.

Ma attenzione perché domani inizia anche la corsa del Ksport Montecchio negli spareggi nazionali, fase fuori regione che nelle ultime due stagioni ha sorriso a Castelfidardo e Montecchio. Se il Montecchio salisse in Eccellenza, il numero da 17 scenderebbe a 16 riportando il format di squadre al numero canonico. Una possibilità che dalle parti di via Schiavoni, sede della Figc Marche si augurano, dopo le peripezie dell’ultima stagione con l’esclusione dell’Alma Juventus Fano che portato diverse polemiche finali anche a causa dei turni di riposo.