Spareggio decisivo tra Cingolana San Francesco e Ripe San Ginesio per la promozione in Prima categoria

Nel girone F di Seconda categoria, sarà necessario lo spareggio per assegnare chi tra Cingolana San Francesco e Ripe San Ginesio salirà subito in Prima categoria, entrambe sono arrivate appaiate in vetta alla classifica con 66 punti. Si giocherà alle 16.30 di oggi al "Della Vittoria" di Tolentino dove si sfideranno in una partita davvero molto avvincente le squadre che hanno dominato il campionato.

La Cingolana di David Canonici arriva allo spareggio con il miglior attacco della categoria avendo realizzato 63 gol, dimostrando una forza offensiva davvero imponente per la categoria. Dall’altra parte c’è l’imbattuto Ripe San Ginesio, allenato da Gregorj Pagnanini, mai sconfitto in trenta partite, inoltre la squadra rosanero è la miglior difesa del campionato con 21 reti al passivo.

Sarà una partita aperta ad ogni pronostico con squadre che vorranno primeggiare per salire di categoria senza passare dai playoff. Il regolamento prevede, in caso di parità nei tempi regolamentari, due supplementari ed eventuali rigori per decretare la vincitrice del girone F ed essere promossa in prima categoria.