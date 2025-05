Spareggio decisivo tra K Sport e Maceratese per la promozione in Serie D

"Arriviamo per forza di cose allo spareggio con stati d’animo contrapposti". È quanto dice Matteo Mariani, direttore generale della K Sport, in vista del big match di oggi contro la Maceratese. "Con la risalita in classifica fatta nel girone di ritorno – aggiunge – eravamo riusciti ad agguantare la Maceratese e poi superarla nello scontro diretto allo Spadoni, alla fine è arrivata la dolorosa debacle di Urbino. I biancorossi, invece, arrivano di rincorsa, consapevoli di avere una sorta di rivincita, una seconda possibilità che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato. Sia chiaro, questo non deve essere motivo per abbattersi, ognuno dentro di sé deve trovare le motivazioni per disputare e vincere simili gare. Penso che qualsiasi altra formazione di Eccellenza avrebbe fatto carte false per essere oggi al nostro posto". La K Sport è reduce dalla sconfitta a Urbino. "Sono passati 15 giorni da quella gara, dove avremmo potuto chiudere la pratica campionato, adesso ci troviamo a disputare uno spareggio che per entrambe vale una stagione. È passato il tempo per eliminare le ultime scorie della delusione per la sconfitta nell’ultima giornata e per riuscire a ricaricare le pile in pieno, anche se per contro sappiamo che l’avversario è riuscito a recuperare così tutti gli infortunati".

Ma adesso inevitabilmente in cima ai pensieri c’è solo la gara di oggi. "Giocheremo – dice Mariani – al "Del Conero" di Ancona, lo stadio probabilmente più bello delle Marche di fronte ad un nutrito pubblico. Avremo a disposizione tutti gli effettivi della rosa, ad eccezione di Marco Villanova che ha terminato anzitempo la stagione per la rottura del tendine d’Achille, un’assenza di peso essendo indubbiamente uno dei giocatori più importanti della rosa e del campionato. Chi vincerà conquisterà la Serie D, ma per quanto fatto vedere entrambe meriterebbero di salire in D, ma sappiamo che così non potrà essere".