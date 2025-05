Spareggio Maceratese-K Sport Montecchio Gallo: attesa per i biglietti al Del Conero

Sono attese per oggi le indicazioni dalla questura di Ancona per lo spareggio di domenica quando alle 16.30 Maceratese e K Sport Montecchio Gallo si sfideranno al Del Conero nella partita che mette in palio la promozione in serie D. I tifosi sono in fibrillazione per conoscere quando e dove sarà possibile acquistare i biglietti, ma anche dove saranno sistemati all’interno dello stadio. In città cresce l’attesa per la partita che rappresenta l’occasione per portare la Maceratese in serie D. Si prevede che al Del Conero ci saranno molti sostenitori biancorossi per spingere la squadra a tagliare il traguardo in una partita che nasconde diverse insidie. Quest’anno la tifoseria è stata sempre al fianco della formazione biancorossa che ha ripagato la fiducia con risultati e buone prestazioni.

Ieri la squadra biancorossa ha ripreso gli allenamenti, ma ancora non è stato sciolto il dubbio se Riccardo Bongelli sarà recuperato per questa sfida. Al momento il centrocampista sta svolgendo un lavoro a parte e ciò non induce all’ottimismo circa la sua disponibilità per l’importante gara di domenica. Non ci saranno nemmeno il centrocampista Alessio Bracciatelli e il difensore Leonardo Mastrippolito, il primo per infortunio e il secondo perché deve scontare la seconda giornata di squalifica comminatagli a seguito dell’espulsione avvenuta nell’intervallo della gara di campionato a Montecchio. Le notizie positive sono rappresentate dal difensore Pablo Javier Lucero e dal centrocampista d’attacco Lorenzo Albanesi che sono nelle condizioni di potere scendere in campo.