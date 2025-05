Spareggio Maceratese-K Sport: oggi il tavolo tecnico ad Ancona per i dettagli

È slittato alle 10.30 di oggi il tavolo tecnico ad Ancona per definire i vari aspetti dello spareggio tra Maceratese e K Sport che domenica metterà in palio la serie D. Oggi, quindi, si dovrebbe sapere finalmente quanti biglietti saranno a disposizione dei tifosi biancorossi, il prezzo e quale zona dello stadio sarà loro riservata. I tifosi intanto aspettano con ansia di potere comprare il biglietto per una gara che ci sarà tra pochi giorni.

Questa partita è al centro delle discussioni. "È stato un campionato in cui Maceratese e K Sport hanno tenuto un ritmo impressionante ed entrambe meriterebbero di salire di categoria". È quanto dice Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese che in questi giorni sta parlando con i suoi giocatori per capire su chi poter contare per la prossima stagione. "L’intenzione della Sangiustese – spiega – è di ripartire con buona parte della rosa e durante questi colloqui si capiscono anche le esigenze dei calciatori". In questo momento a tenere banco è lo spareggio di domenica al Del Conero. "Si tratta – spiega Giandomenico – di una gara aperta a qualsiasi risultato con la Maceratese che arriva all’appuntamento con un entusiasmo diverso. Sarà un match in cui le squadre se la giocheranno come hanno sempre fatto ed è difficile avanzare pronostici". Da ambo le parti non mancano quei giocatori in grado di fare la differenza. "Per la Maceratese dico Marras e i giocatori del reparto offensivo; per la K Sport faccio il nome di Torelli, un centrocampista arrivato a doppia cifra nelle marcature e già questo dato testimonia che il valore del giocatore è superiore alla categoria". Domenica Giandomenico ha assistito al playoff Chiesanuova-Tolentino vinto dai cremisi. "Ho visto un buon Tolentino – dice Giandomenico – che sta bene e può dare fastidio a chiunque, la perdente dello spareggio troverà un ostacolo difficile nei playoff".

Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, sarà inevitabilmente alla finestra per sapere chi affronterà il 18 maggio. Lo spareggio è una gara molto particolare. "Sono partite – osserva il tecnico dei cremisi – in cui le risorse mentali possono risultare decisive. Ricordo di avere vissuto una situazione analoga in Promozione quando con il Potenza Picena abbiamo giocato lo spareggio con il Monturano, purtroppo l’esito è stato negativo. Penso che nel match ad Ancona possa fare la differenza la panchina lunga perché cinque cambi possono modificare di tanto gli assetti considerando i primi caldi". L’aspetto mentale potrà fare la differenza. "Può essere determinante. Chi ha già giocato simili gare – spiega Passarini – potrebbe avere qualcosa in più così come l’esperienza, il problema dell’età è nella gestione fisica ma presenta anche il vantaggio di un buon livello di gestione della gara e dell’approccio mentale".