Spareggio Maceratese-K Sport: promozione in D in palio ad Ancona

Si gioca l’11 maggio ad Ancona lo spareggio Maceratese-K Sport che mette in palio la promozione in D. Lo ha comunicato il comitato regionale della Federcalcio dopo che lunedì scorso aveva indicato come sede il Bianchelli di Senigallia fissando per domani la data del match. E infatti ieri l’Associazione arbitri, sapendo che si sarebbe dovuto giocare domani, si è attivata dopo la comunicazione della Federcalcio Marche e ieri ha ufficializzato la terna: l’arbitro è Marco Antonuccio della sezione di Roma che sarà coadiuvato da Mattia Piccinini e Biagio Di Tella di Ancona.

Ma perché non si è giocato a Senigallia? Nel comunicato di ieri c’è scritto per ragioni di ordine pubblico, forse questa designazione è stata fatta senza avere sentito prima il parere delle forze dell’ordine? Alla fine tutto questo ha determinato un pasticcio nel campionato di Eccellenza che a un certo momento è stato mutilato anche dal forfait del Fano. Non solo, questa incertezza ha creato malumore e proteste da parte della tifoseria biancorossa perché in questi giorni, senza comunicazioni ufficiali, è stato un susseguirsi di voci, timori e di soluzioni che non trovavano fondamento: sono uscite come probabili sedi Chiaravalle, Fermo, Monte San Giusto e Ancona. Domani non si sarebbe potuto giocare nel capoluogo dorico dove si festeggia il patrono. La perdente dello spareggio affronterà il 18 maggio la perdente del playoff tra Chiesanuova e Tolentino.

Ma a chi fa più comodo questo rinvio? "La K Sport – osserva Marcello Mancini, presidente dell’Associazione allenatori (Aiac onlus) che ha commentato per Tvrs la partita Urbino-K Sport – ha una settimana in più per assimilare la delusione per la sconfitta a Urbino, di contro la Maceratese sarebbe stata ora caricatissima per avere acciuffato uno spareggio quasi inaspettato. Sono situazioni in cui basta poco per fare pendere leggermente l’ago della bilancia da una parte all’altra". E la Maceratese? "Il vantaggio per la Maceratese – spiega Mancini – è di avere una settimana in più che sarà molto utile per recuperare meglio due elementi molto importanti come Lucero e Albanesi". Si giocherà al Del Conero: chi ne trarrà giovamento? "Si tratta di un campo che costringerà la squadra che difende a correre di più, mentre chi, come la Maceratese, ama muovere la palla si troverà meglio purché faccia tutto in velocità per trovare gli spazi utili alla batteria dei suoi trequartisti".