Spareggio Play-off. Oggi a Pontassieve il Terranuova affronta il Signa

Andrà in scena questo pomeriggio alle 16 – sul campo di Pontassieve – la finale Play-off del girone tra Terranuova Traiana e Signa.

Si affronteranno quindi la squadra probabilmente più attrezzata del raggruppamento e prima candidata alla vittoria se non fosse ‘scesa in campo’ la Robur. Dall’altra la sorpresa del campionato. Chi vincerà la sfida avrà accesso ai play off interregionali: arrivare in fondo al lungo percorso significherebbe approdare in Serie D dalla porta di servizio.

In caso di parità sono previsti i tempi supplementari, se la parità dovesse persistere ancora, a passare il turno sarà il Terranuova Traiana, che ha chiuso la stagione in una migliore posizione di classifica (al secondo posto) accedendo così, come detto, agli spareggi interregionali: andata il 26 maggio in Toscana, ritorno il 2 giugno in terra laziale.