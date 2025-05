Spareggio promozione: Tropical Coriano sfida Mezzolara per la serie D al Romeo Neri

Il palcoscenico è di lusso e la posta in palio lo è altrettanto. Il Tropical Coriano questo pomeriggio al ’Romeo Neri’ (inizio alle 16.30) si gioca la serie D. A pochi chilometri da casa, sul sintetico dello stadio riminese, oggi va in scena lo spareggio con il Mezzolara per il salto di categoria. Tutto in novanta minuti verrebbe da dire. E invece no. Perché se dopo il tempo regolamentare si resterà in perfetto equilibrio, allora via ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Tropical e Mezzolara arrivano all’appuntamento clou della stagione dopo un’autentica cavalcata nella regular season. La prima parte di stagione è stata tutta della squadra di Scardovi che ha comandato a lungo il girone B. Poi a piccoli passi il Mezzolara si è fatto sotto, sfruttando qualche blackout di troppo della formazione corianese. Fino a superare gli avversari diretti in classifica. Per poi essere ripresi alla penultima di campionato. Stesso percorso effettuato dal Pietracuta che fino all’ultimo si è giocato la possibilità di stare davanti a tutti. L’ultima giornata ha poi dato il verdetto. Spareggio tra Tropical e Mezzolara, entrambi a quota 64 in classifica e playoff per il Pietracuta che al traguardo si è fermato a quota 62.

Pietracuta che oggi sarà in campo per giocare i playoff davanti al pubblico amico contro il Castenaso. Proprio nel momento in cui il ’Neri’ ci sarà in palio il salto di categoria. E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del ’Neri’. E c’è da pensare che da Coriano arriveranno a Rimini in tanti per cercare di raggiungere un traguardo storico per il piccolo club del presidente Marzi. Che ora sogna in grande e ha tutte le possibilità per farlo appoggiandosi su una squadra giovane, ma che in questa stagione è stata capace di dare del filo da torcere a tutti.

Domenica di spareggi e playoff in Eccellenza, ma anche di playout. Nei quali non sono coinvolte squadre di casa nostra con la Vis Novafeltria che ha già salutato la categoria retrocedendo in Promozione.

Eccellenza, Girone B (ore 16.30). Spareggio promozione: Mezzolara-Tropical Coriano (Stadio Romeo Neri, Rimini). Playoff: Pietracuta-Castenaso. Playout: Gambettola-Faenza, Sant’Agostino-Reno.

Classifica finale: Mezzolara, Tropical Coriano 64; Pietracuta 62; Castenaso 59; Sampierana 50; Russi 49; Sanpaimola 48; Medicina Fossatone 47; Massa Lombarda, Solarolo 46; Fcr Forlì 45; Gambettola, Osteria Grande, Sant’Agostino 42; Reno 37; Faenza 36; Vis Novafeltria 26; Granamica 22.