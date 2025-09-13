Sparta, occhio alla Virtus

Nel campionato di Promozione, si giocano in questo weekend, le gare della terza giornata di andata. Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese, reduce dal ko interno 1-3 contro il Faro, scende in campo oggi pomeriggio, alle 15, a Castelfranco Emilia, per l’anticipo contro la nobile decaduta Virtus.

Nel girone D – in campo domani alle 15.30 – non c’è alcuna squadra a punteggio pieno, se si esclude l’United Cervia, che però ha disputato solo una gara, avendo osservato il turno di riposo. Proprio la formazione gialloblù debutta fra le mura amiche del ‘Todoli’, ospitando i riminesi della Stella San Giuliano. L’United ha impattato ottimamente con la nuova stagione, espugnando 3-0 il campo di Bellaria. Anche la Stella, dopo il ko iniziale a Bellariva, ha vinto contro il San Pietro in Vincoli.

La Reno ha iniziato bene, racimolando 4 punti in classifica, frutto del pareggio esterno a Secchiano contro la Vis Novafeltria e del successo casalingo 1-0 sul Civitella. L’undici di Sant’Alberto è ora atteso dall’insidiosa trasferta a Longiano sul campo del Roncofreddo, matricola difficile da inquadrare, capace di battere il Gambettola, ma anche di perdere pesantemente a Bagnacavallo.

Il Bagnacavallo, reduce appunto dal confortante 4-1 rifilato al Roncofreddo, cerca di dare continuità al risultato di domenica scorsa, affrontando la trasferta di Rivazzurra contro il Bellariva, con cui ha pareggiato entrambi i precedenti.

Una sfida di cartello fra due squadre in cerca di una identità, è quella che attende il San Pietro in Vincoli, che ospita il Gambettola, ovvero una delle candidate alla promozione. Dopo la vittoria sul Bellaria, lo Spiv è caduto a Rimini contro la Stella. Il Gambettola invece ha debuttato con un ko incassato a Roncofreddo, poi si è rifatto domenica scorsa, sconfiggendo 1-0 il Bellariva.

Il Classe, che ospita il Bakia Cesenatico, è in cerca dei primi punti per la classifica, dopo i ko di misura contro Misano e Savignanese.