Sparta, un punto di gran Classe. Il Cervia ha nel mirino il Santarcangelo

Con un gol di Angeli allo scadere del 1° tempo e con uno di Nicolini al 33’ della ripresa, l’United Cervia ha fatto suo il derby casalingo contro il San Pietro in Vincoli, piazzando il paio con quello di andata, vinto in trasferta grazie alla rete di Alberani. La formazione cervese ha dunque sfruttato il fattore campo nel big match della sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione. L’undici di mister ‘Momo’ Montanari ha così cancellato il ko di Classe della settimana precedente, confermando comunque di attraversare un ottimo stato di forma (7 vittorie nelle ultime 11 gare). I gialloblù – sempre saldamente al 4° posto solitario – hanno anche migliorato la propria classifica, rosicchiando un punto sulla zona playoff. Per effetto dei risultati dell’ultimo turno, è cambiato l’avversario nel mirino, che non è più la Fratta Terme, bensì il Santarcangelo, ora terzo a +10. Per attivare il meccanismo dello ‘spareggio’, bisognerà tuttavia ridurre la distanza a non più di 6 lunghezze. In tal senso saranno decisivi gli scontri diretti con la vice capolista Fratta Terme (fra due settimane in casa), con la capolista Misano (il 9 marzo, di nuovo fra le mura amiche del Todoli), e col Santarcangelo (il 16 marzo in trasferta).

Il San Pietro in Vincoli invece, reduce da 3 ko nelle ultime 4 giornate, è scivolato al 10° posto, facendosi raggiungere dal Civitella. In chiave salvezza, i ‘verdi’ devono amministrare i 4 punti di margine sul 13° posto, occupato da una Savignanese che sta mostrando vitalità. L’altro derby di giornata fra Sparta Castel Bolognese e Classe è finito in parità. A decretare l’1-1 finale, sono state le reti del castellano Conti in avvio di ripresa (4’) e quella del ravennate Savini su rigore al 31’. Il punto portato a casa è servito forse più che altro al Classe, che ha agganciato al 7° posto il Bakia Cesenatico a quota 36 e che, domenica prossima, affronterà fra le mura amiche la nuova capolista Misano in una sfida da non perdere. Lo Sparta, invece, ha assaporato il gusto del successo pieno, ma poi si è dovuta accontentare di un punto che ha avuto l’effetto di tenere a 2 lunghezze di distacco la Savignanese, su cui fa fatta la corsa per evitare il pericolo dei playout.

In coda, la Frugesport ha perso in casa 0-3 lo scontro diretto col Bellariva. Già al riposo la situazione pareva difficile (12’ Guidi e 41’ Paganelli). Ogni speranza è stata poi vanificata al 39’ col tris ospite firmato da Vari. Nella classifica marcatori, al 3° posto assoluto, spicca sempre Pasolini dell’United Cervia con 14 reti (3 su rigore); poi, all’11° posto, Bottini (Spiv) e Placci (Sparta Castelbolognese) con 9 reti a testa.