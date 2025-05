Spartaco Banti Barberino conferma lo staff dopo la vittoria in Seconda Categoria

In Prima Categoria lo Spartaco Banti Barberino del presidente Bruno Nencini ha confermato l’intero staff dopo la vittoria del campionato di Seconda. Rimangono al loro posto sia il direttore sportivo Alberto Taccini che l’allenatore Gianluca Torresi. Il Reconquista di San Piero a Sieve, in attesa del ripescaggio in Prima Categoria dopo la vittoria nei play-off del Girone D e nello spareggio intergirone, ha confermato il direttore sportivo Andrea Camartini e l’allenatore Ettore Lastrucci.

In Terza Categoria lo Scarperia si è separato da Gabriele Chiesi e ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Iacopo Nencini, che torna alla guida di una prima squadra dopo la lunga esperienza con il Cavallina conclusa nel 2024. Chiesi si trasferisce al Luco, dove sarà il vice del nuovo allenatore Marco Privitera in Promozione. Il Londa ha confermato in panchina Silvano Posi, subentrato in corsa nel campionato da poco concluso. I collaboratori saranno l’allenatore in seconda Bettini e il preparatore dei portieri Fringuelli.