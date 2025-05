Spartaco Banti Barberino di Mugello trionfa nel campionato di Seconda categoria

Annata memorabile per lo Spartaco Banti Barberino di Mugello che ha vinto il girone D del campionato di Seconda categoria. La società torna con pieno merito in Prima dopo una stagione che l’ha vista indiscussa protagonista con 65 punti. "Onore ai nostri atleti e grazie ai tifosi - afferma il presidente Bruno Nencini -. Orgoglio e gratitudine sono le parole d’ordine nei confronti della squadra e di tutti i nostri sostenitori. Con spirito di gruppo e tenacia i giocatori rossoblù hanno riconquistato prontamente la Prima categoria dopo la retrocessione dello scorso anno. Uno staff tecnico che ha guidato con capacità questo incredibile viaggio mostrando costante impegno e rimanendo in testa alla classifica dalla prima all’ultima giornata".

Nencini, inoltre, tiene a precisare: "Grande è stato il sostegno dei numerosi tifosi della ‘Curva il Fiasco’ che ci hanno seguito in casa e in trasferta dimostrando attaccamento e passione. Splendida la coreografia che ha accompagnato la squadra nell’ultima e decisiva partita. Vogliamo continuare a crescere sempre più per un club blasonato e punto di riferimento per il territorio. Abbiamo prospettive ambiziose e particolare attenzione al settore giovanile".

Lo staff direttivo e tecnico è così composto: presidente Bruno Nencini con vice Enrico Neri, allenatore Gianluca Torresi con vice Samuele Belli, allenatore portieri Matteo Caselli, capitani della squadra Tommaso Nuti e Marco Rinaldi, ds Alberto Taccini.

Francesco Querusti