Spartaco Banti fuori, che peccato

Lo Spartaco Banti Barberino perde la semifinale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. A San Casciano dei Bagni, in casa della Fonte Belverde, la squadra allenata da Gianluca Torresi gioca una buona partita, ma i 90’ si concludono sullo 0-0. Gli ospiti fanno gioco, ma non si registrano molte occasioni. Solo nel finale si affacciano in avanti anche i locali. Dal dischetto segnano Borsotti, Fioravanti e Neri, mentre il portiere della squadra senese para i tiri di Mucaj e Nuti. I padroni di casa realizzano tutti e quattro i rigori; il quinto diventa dunque ininfluente.

La formazione dello Spartaco Banti Barberino: Canapa, Mata, Mengoni, Rinaldi, Chendi, Comelli T., Vettori, Patti, Fioravanti, Nuti, Neri. A disp. Giuliani, Tei, Stoppa, Montenero, Borsotti, Tribbioli, Deriu, Orlandini, Mucaj. All. Torresi.