Speranza Agrate: confermati Natobuono e sei giocatori per la stagione 2025/26

Con un occhio alle remote possibilità di ripescaggio (difficilissimo ma non impossibile) e un occhio al mercato. L’estate della Speranza Agrate parte con queste premesse e da Francesco Natobuono confermatissimo sulla panchina ancora prima dei playoff col Seregno. E con lui la prima tornata di sei elementi già certi di difendere i colori agratesi anche la prossima stagione.

Si parte dalla porta. Titolarissimo quest’anno con 33 presenze Guido Landi, classe 2002, per la quinta stagione di fila difenderà i pali della Speranza. Un paio di puntelli importanti anche per la difesa. Restano sia il classe 2005 Nicholas Sironi (20 presenze e 2 gol al suo esordio in Promozione dopo i settori giovanili di Monza e Giana) che Andrea Fugazza prelevato dodici mesi fa dal Tribiano. Sempre dal Tribiano proveniva Aldric Tchetchoua anche lui nella lista dei presenti nella stagione 2025/26 specie dopo i 4 gol stagionali. Resta anche Andrea Calzinghetti a centrocampo assieme ad Alberto Sala, nello stesso reparto.

Ro.San.