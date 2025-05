Speranza Agrate e Dipo Vimercatese: confermati i tecnici per la stagione 2025/26

Ancora prima della disputa dei playoff (primo turno contro l’AC Lissone) che potrebbero consegnare la promozione in Eccellenza, la Speranza Agrate conferma il management tecnico anche per la stagione 2025/26. Pertanto, indipendentemente dalla categoria, anche il prossimo anno siederà sulla panchina Francesco Natobuono mentre alla direzione sportiva ci sarà ancora Gianni Pizzi. "Il rinnovo del rapporto di lavoro testimonia l’impegno della Società nel perseguire gli obiettivi sportivi e nel consolidare il proprio progetto tecnico" si legge nella nota del club.

All’insegna della continuità le scelte societarie anche in casa Dipo Vimercatese dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria e l’approdo in Promozione. Vincere con anticipo significa avere più tempo per programmare e così ha pensato il presidente Enrico Spiga che oltre ad avere riorganizzato il settore giovanile, ha confermato il mandato per il mister della “remuntada“ Michele Forcisi e con lui il direttore sportivo Marco Russo.

Ro.San.