Spezia a passo di carica anche in Coppa Italia. Moncalieri battuto, avanti ai quarti di finale

Moncalieri

0

Spezia Women

2

MONCALIERI: Milone, Tamburini, Deschamps, Correale, Concalves, Aimetti, Correale, Ceppari, Mellano, Repetti, Petroz. (A disp. Schipa, Accornero, Bertolosi, Gueli, Levis, Nicco, Penna, Villa). All. Ferrarese

SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi (68’ Duce), Lehmann, Fuggle, Monetini, Ciccarelli, Adami, Lovecchio (73’ Manea), Buono, Codecà, Parodi. (A disp. Pucitta, Lombardo, Barraza, Dehima, Vacchino, Del Freo, Sansevieri). All. Salterio

Arbitro: Panariti di Torino (Nicolosi e Lioy di Torino)

Reti: 11’ Buono, 63’ Adami

TORINO – Grande prestazione dello Spezia Women che sbanca Torino battendo le padrone di casa del Moncalieri e supera gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. Troppo forti le aquilotte che hanno sempre comandato la partita e si sono aggiudicate con merito l’incontro. La squadra locale ha fatto quello che ha potuto di fronte alla determinazione e alle qualità superiori dimostrate dalle bianconere. Un segnale forte anche al campionato, dove le spezzine, con una gara in meno, sono davanti a tutte in classifica. Superare il turno di Coppa Italia era senz’altro un obiettivo della squadra di Salterio che ora dovrà incontrare il Lesmo Brianza, che ha vinto in trasferta a Oristano contro la Tharros. Servirà il sorteggio per capire chi giocherà in casa il quarto di finale.

A Torino match subito in discesa per le bianconere in vantaggio già dopo pochi minuti. Il primo gol porta la firma di Carlotta Buono che all’11’ sfrutta un’indecisione della difesa piemontese. Da lì in poi le bianconere mantengono saldamente il controllo del match senza correre alcun rischio dalle parti del portiere Sensi, sempre ben protetto della difesa. Il raddoppio arriva nella ripresa (63’) con la perla di Adami, giocatrice di grandissimo livello che potrà rappresentare il valore aggiunto per lo Spezia Women. Con una perfetta punizione dai 25 metri ha mandato il pallone all’angolino, dove la pur brava Milone non è potuta arrivare, chiudendo definitivamente la sfida. A fine partita grande soddisfazione di staff, dirigenza e presidenza aquilotta che volevano fortemente questa vittoria e nel passaggio del turno di Coppa Italia. Gli altri risultati degli ottavi di finale: Tharros- Lesmo 2-3 , Gatteo Mare- Riccione 0-1 Frosinone-Roma Femminile 6-4 (dopo i calci di rigore) , Lecce-Palermo 1-2, Meda-Sud Tirol 1-0 , Vicenza-Venezia 2-0 e Trastevere-Gelbison 1-1.

Ilaria Gallione