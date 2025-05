Spezia alla volata finale. Oristano tappa importante

Trasferta sarda per l’Asd Spezia Women che questo pomeriggio alle 14.30 ad Oristano affronterà la Tharros, nell’ultimo ostico match prima del turno casalingo con l’Ivrea che potrebbe assicurare la tanta sospirata promozione. La squadra è partita alla volta della Sardegna ieri pomeriggio, le aquilotte hanno preso il traghetto da Livorno fino ad Olbia, da qui il trasferimento in pullman fino a Ortistano. Un viaggio lungo e faticoso, ma che non intaccherà minimamente la voglia di vittoria della squadra che è consapevole dell’importanza della partita e che sa che di fronte troverà un avversario già salvo, ma capace di dare del filo da torcere. Spezia Women sempre più vicino alla promozione, la tappa di Oristano è di fondamentale importanza. Convocate tutte le disponibili: Sensi e Aliquò in porta, Pozzi, Duce, Monetini, Fuggle, Lombardo, Adami in difesa, Lovecchio, Dezotti, Ciccarelli, Dehima, Manea a centrocampo e Vacchino, Codecà, Sansevieri, Parodi e Buono in attacco. Assenti Pucitta, Lehmann e Barraza.

Al seguito con Mister Salterio i vice Innocenti ed Erbetta, il preparatore dei portieri Aliboni, le dirigenti Alberti e Maarouf e il fisioterapista Ferdani. La direzione dell’incontro sarà affidata all’arbitro Catalani di Ciampino con assistenti Pili di Oristano e Serpau di Cagliari. Le altre partite in programma nel campionato di Serie C femminile saranno: Baiardo- Sedriano, Azalee-Torres, Formello-Pro Sesto, Ivrea-Moncalieri, Lesmo-Pietrasanta, e Meda-Monterosso. Riposa: Bellinzago. Classifica: Asd Spezia Women 70, Pro Sesto 66. Moncalieri 63, Meda 53, Lesmo 40, Baiardo 39, Azalee 38, Bulè 35, Ivrea 31, Tharros 29, Sedriano 22, Monterosso 20, Pietrasanta 15, Torres14 e Formello 5.

Ilaria Gallione