Spezia Calcio Femminile sfida Frosinone nella finale di Coppa Italia Serie C

E’ l’ultimo atto di una stagione già trionfale per lo Spezia Calcio Femminile, che dopo aver aver centrato la promozione in serie B, proverà a far sua anche la finale nazionale di Coppa Italia di Serie C femminile per chiudere al meglio un’annata da incorniciare. Di fronte troveranno un caparbio Frosinone che ha concluso al terzo posto il girone C. A fare da cornice all’evento sarà lo stadio ’Francesca Gianni’ di Roma, sede abituale delle partite della Lodigiani, storica società della capitale. Calcio d’inizio domani nell’inusuale orario delle 10.30, finale affidata alla direzione dell’arbitro Emanuele Rotondo di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Napolitano di Caserta e Luca Arcella di Frattamaggiore. Sarà una giornata speciale per tutto lo Spezia Women, sul pullman per Roma ci sarà infatti tutta la rosa con alcune Juniores in gita-premio. Queste le convocate da coach Salterio: portieri Aliquò e Sensi, difensori Lombardo, Scattina, Barraza, Fuggle, Monetini, Adami e Pozzi, a centrocampo Dehima, Manea, Dezotti, Ciccarelli, Manea, Lovecchio, Del Freo e in attacco Codecà, Buono, Parodi, Vacchino e Sansevieri. Insieme a Salterio sarà presente tutto lo staff guidato dal responsabile dell’area tecnica Morbioni, i vice Hanif ed Erbetta, i preparatori atletici Innocenti e Berretti, il preparatore dei portieri Aliboni, la team manager Alberti, il fisioterapista Ferdani, l’addetta ai social Maarouf e il responsabile dell’area stampa Marco Zanotti.

Nell’ambiente si respira fiducia e anche il tecnico delle aquilotte, finora ovviamente molto soddisfatto della stagione, è convinto delle qualità delle sue ragazze e della loro capacità di mettere in difficoltà le avversarie e di potersi giocare questo ambito titolo "Ci siamo meritati questo traguardo – afferma – così come la vittoria in campionato. Ora ci manca un ultimo sforzo. Sappiamo della forza del Frosinone, ma conosciamo bene anche le nostre potenzialità e vogliamo regalare a noi stessi, alla società e ai nostri tifosi un finale fantastico". In semifinale lo Spezia Women ha sconfitto al ’Marchini’ di Castelnuovo il Meda al termine di un match equilibrato, vinto dalle aquilotte ai calci di rigore. Un successo che ha spianato la strada verso la finalissima della Coppa Italia.

Ilaria Gallione