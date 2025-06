"Spezia da record, una stagione fantastica"

Vincere tutto nel giro di pochi mesi con una squadra in grado di ’saccheggiare’ la stagione, fino a mettersi in bacheca campionato e Coppa Italia. E’ festa grande in casa Spezia Women per il trionfo nella finale della Coppa Italia di serie C sul Frosinone, vittoria che segue di poche settimane la strameritata promozione in B arrivata al termine di una cavalcata trionfale sin dalla prima giornata. "Un’annata straordinaria – sottolinea il responsabile dell’area tecnica Roberto Morbioni – a Spezia se la ricorderanno per anni... Siamo la prima squadra ligure a vincere il campionato di C femminile e nella stessa stagione anche la Coppa Italia di categoria: una vero record". Non un successo piovuto dal cielo, ma frutto di un’attenta programmazione già dalla scorsa estate. "La società ci aveva chiesto la promozione in serie B – prosegue Morbioni – abbiamo allestito una squadra molto competitiva per la categoria grazie agli sforzi fatti dalla società col patron Armando Conte. E’ lui il principale artefice di tutto questo, ci ha ha dato possibilità di trasformare in realtà tutti i nostri progetti".

Una squadra forte in tutti i ruoli, in un mix di esperienza e giovani promettenti, con alcuni elementi di spicco come il bomber Codecà o l’ex azzurra Adami, arrivata a metà stagione dal Sassuolo (serie A). Vittoria di campionato e Coppa Italia erano due obiettivi seguiti fin dall’inizio dalle aquilotte "ma sapevamo quanto potesse essere difficile conquistarli entrambi. Il traguardo è stato raggiunto perchè abbiamo costruito un gruppo compatto composto da giocatrici brave, tutte serie professioniste che hanno dato il massimo, aiutate in tal senso da uno staff artefice di un lavoro encomiabile". Direttore di questa fantastica orchestra coach Roberto Salterio, tecnico di grande esperienza bravo a guidare la squadra verso traguardi importanti. "Lo conosco da anni, sapevo che sarebbe stato una garanzia per questa categoria".

Se le ’grandi’ hanno vinto tutto quello che c’era da vincere, anche le giovani aquilotte non sono state di certo a guardare. "La nostra Under 19 – prosegue Morbioni – ha vinto il campionato regionale di categoria e la Coppa Liguria: è stata davvero un’annata straordinaria". E ora le meritate ferie col pensiero già al prossimo campionato di serie B (molto competitivo e impegnativo) ma non prima dei ringraziamenti "a tutto il nostro lo staff, alla città e al mister: grazie a tutti, ci renderemo conto solo fra qualche giorno di quanto è stata fantastica questa stagione".

Claudio Masseglia