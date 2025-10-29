Spezia-Padova 1-1: una gaffe clamorosa di Sarr vanifica il gol di Lapadula

La Spezia, 29 ottobre 2025 – Termina in parità la sfida casalinga dello Spezia contro il Padova. Un bel gol di Lapadula, una gara dominata, poi l'errore di Sarr che frutta il pareggio agli ospiti. Dunque, aquilotti che non riescono ancora a vincere al Picco.

D'Angelo opta per il turnover rispetto alla gara di mercoledì e così fa anche il collega Andreoletti. Non succede molto nei primi minuti, giusto un'uscita di testa di Sarr all'11' su un cross lungo e una conclusione di Belli dalla distanza che il portiere para con facilità centralmente. Lo Spezia passa in vantaggio al 17' con Lapadula che mette dentro di testa, da distanza ravvicinata, il cross di Di Serio, servito da Vignali sul lancio di Esposito. Poi dall'altra parte al 30', Aurelio toglie dalla testa di Favale una palla pericolosissima su un cross di Barreca. Si destreggia poi bene Di Serio in area e gira con il destro al 33', costringendo Fortin alla deviazione in angolo. Spreca invece Lapadula al 34' quando sull'assist di Aurelio, perde l'attimo buono per calciare da dentro l'area piccola. Finisce poi fuori il tiro di Beruatto al 42' dal limite dell'area. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo e nel secondo si comincia senza cambi.

La prima conclusione della ripresa arriva al 18' con Beruatto dalla distanza, ma il tiro è centrale e Fortin blocca semplice sopra la sua testa. Il Padova pareggia al 21' grazie all'errore clamoroso di Sarr, che stoppa lungo il pallone sul retropassaggio di Wisniewski e rilanciando si trova il muro di Lasagna che così la mette dentro. È l'1-1. Va vicino a tornare in vantaggio poi lo Spezia al 38', ma Aurelio, che riprende dopo un rimpallo in area si vede respingere il tiro da Fortin, poi ci riprova Wisniewski sul corner di Candelari (Esposito è uscito) e il numero 14 ospite è attento e blocca sotto la traversa. Il Padova chiude attaccando e Buonaiuto serve a Di Maggio al centro un pallone da mettere dentro ma lui la liscia. Finisce con un pareggio.

Tabellino

Spezia-Padova 1-1

PRIMO TEMPO 1-0

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Wisniewski, Jack; Vignali (41' st Candela), Nagy (35' st Cassata), Esposito (41' st Kouda), Beruatto (31' st Candelari), Aurelio; Di Serio (35' st Soleri), Lapadula. A disp. Mascardi, Loria, Hristov, Lorenzelli, Vlahovic. All. D'Angelo.

PADOVA (3-5-2): Fortin; Belli (30' st Faedo), Sgarbi, Perrotta; Favale (10' st Varas), Fusi (10' st Capelli), Crisetig (23' st Harder), Di Maggio, Barreca; Lasagna, Bortolussi (23' Buonaiuto). A disp. Mouquet, Sorrentino, Varas, Seghetti, Capelli, Ghiglione, Harder, Villa, Pastina, Faedo, Tumiatti, Buonaiuto. All. Andreoletti.

Arbitro: Pezzuto di Lecce (assistenti Mondin di Treviso e El Filali di Alessandria, quarto uomo Cerbasi di Arezzo; Var Cosso di Reggio Calabria, Avar Gariglio di Pinerolo).

Marcatori: 17' pt Lapadula (S); 21' st Lasagna (P).