Spezia-Pisa, un derby speciale. D’Angelo contro il suo passato: “Dobbiamo fare risultato pieno”

La Spezia, 9 marzo 2025 – L’attesa è finita, Spezia e Pisa si affrontano oggi alle 15 nell’importantissimo derby che ore infiammerà il ’Picco’ esaurito da giorni. Ne è ben consapevole mister Luca D’Angelo che conosce bene entrambe le piazze e che proverà a trascinare il suo Spezia verso una vittoria fondamentale.

Mister ritiene che questa gara possa essere il vero crocevia del campionato?

“Sarà uno scontro diretto in cui noi dovremo recuperare dei punti. Sarà sicuramente più importante per noi fare il risultato che per loro”.

Quali sono le condizioni dei suoi giocatori?

“Oltre a Soleri e Sarr che sono fuori da tempo, anche Degli Innocenti non potrà essere della partita. Gli altri hanno recuperato e vedremo che minutaggio avranno Nagy ed Elia, che sono quelli che rientreranno da infortuni importanti”.

Lapadula è pronto al rientro?

“Sta bene e in settimana si è allenato intensamente. Sicuramente farà parte della partita. Vedremo se dall’inizio o se sarà meglio inserirlo a match in corso”. A centrocampo sarà possibile l’inserimento di Kouda?

“Potrebbe essere una soluzione. Ma al di là di questo sarà importante che la squadra sia presente dal punto di vista emotivo”.

Per Lei sarà una sfida importante anche a livello personale. Proprio contro la sua ex squadra festeggerà le 200 presenze in panchina in Serie B...

“È un bel traguardo frutto di un lungo tragitto. Un percorso durato 5 anni a Pisa dove sono stato trattato molto bene da tutti, tifosi compresi, e dove ho ricevuto tanto affetto. Ora mi vorranno... un po’ meno bene perché sono l’allenatore dello Spezia, dove si sta creando la stessa situazione. Anche qui ho trovato un grande gruppo di persone e un pubblico eccezionale”.

A proposito di questo lo stadio sarà strapieno e il sostegno dei tifosi sarà enorme. Quanto potrà incidere sul match?

“Personalmente sono felice che lo stadio sia sempre pieno, sarà bellissimo giocare qui. In campo sono sicuro che assisteremo ad una partita emozionante e mi auguro che ci sia tranquillità sugli spalti. Lo dico perché conosco bene l’amore che entrambe le tifoserie provano per le proprie squadre”.

Dopo la gara d’andata, conclusa sul 2-2 alla prima giornata, poteva immaginare che sia il Pisa che lo Spezia potessero lottare per la promozione?

“Entrambe le squadre stanno facendo benissimo, anche se partivano da basi diverse. Noi per salvarci, mentre loro per aggiudicarsi un posto nei playoff. Per questo vanno fatti loro i complimenti”.

Quali saranno le contromisure che adotterete?

“Abbiamo preparato la gara nella maniera più consona anche dal punto di vista mentale. Sappiamo che sarà difficile, ma possiamo vincere. Sarà determinante il giusto approccio e un equilibrato dosaggio delle energie positive. A prescindere dal modulo con cui scenderanno in campo i nostri avversari, di cui conosciamo bene le loro caratteristiche, cercheremo di trovare le necessarie contromisure. In ballo ci saranno punti fondamentali che potranno determinare gran parte del nostro cammino”.