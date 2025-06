Spezia punta alla finale. Meda è l’ultimo ostacolo

Dopo la promozione in serie B lo Spezia Women ha tutte le intenzioni di continuare ad essere protagonista in Coppa Italia. E stasera alle 20.30 scenderà al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra più determinata che mai contro nella semifinale contro il Real Meda. Di fronte ad un pubblico numeroso e caloroso le due formazioni daranno vita ad una sfida avvincente dove in palio ci sarà l’ambita finalissima. "Dopo un paio di giorni di festeggiamenti – sottolinea mister Salterio – siamo tornati a lavorare per questo obiettivo. La Coppa Italia è molto importante e la partita di stasera sarà molto difficile. La squadra lombarda ha fatto bene in stagione e ci ha messo in difficoltà, ma noi vogliamo la finale". La società aquilotta si farà trovare quindi pronta per l’occasione con l’obiettivo di poter raggiungere un altro importante traguardo, dopo la vittoria in Campionato e i due trofei conquistati con la Juniores, coppa e campionato.

Prima del fischio iniziale le due squadre saranno accompagnate in campo dalle calciatrici dei Colli di Luni, Ceparana e Brugnato. Subito dopo le bianconere saranno premiate dai funzionari della Lega dilettanti dopo la meritatissima vittoria in campionato. Arbitra l’incontro Leonardo Buchignani di Livorno, assistenti Lorenzo Nannipieri di Livorno e Giacomo Gianneschi di Grosseto. Mister Salterio ha convocato: portieri Aliquò e Sensi, difensori Barraza, Scattina, Duce, Pozzi, Adami, Monetini, Fuggle e Lombardo, centrocampiste Ciccarelli, Dehima, Dezotti, Manea, Del Freo, Lovecchio e attaccanti Sansevieri, Vacchino, Parodi, Codecà e Buono. Al seguito anche i vice Erbetta e Hanif, i preparatori atletici Berretti e Innocenti, il preparatore dei portieri Aliboni, il fisioterapista Ferdani, la team manager Alberti e l’addetta ai social Maarouf.

Ilaria Gallione