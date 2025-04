Spezia Women in trasferta a Roma: sfida cruciale contro il Formello

Rush finale di campionato per lo Spezia Women atteso domani alle 16 dal match sul campo del Formello (Roma). A sole 5 giornate dal termine del campionato di Serie C femminile, la squadra spezzina cercherà di gestire al meglio i 4 punti di vantaggio su Moncalieri e Pro Sesto. Sarà una trasferta lunga quella che condurrà a Roma le bianconere. Ad attenderle ci sarà il Formello, squadra abbordabile, ma da non sottovalutare, che è riuscita a fermare il Moncalieri. Necessaria quindi la massima concentrazione. Arbitra Alfieri di Nola, assistenti Bassi e Federici di Roma 1. Convocate: portieri Aliquò e Sensi; difensori Barraza, Scattina, Pozzi, Lehmann, Fuggle, Monetini e Lombardo; centrocampiste Dezotti, Manea, Ciccarelli, Dehima, Del Freo, Adami e Lovecchio; attaccanti Buono, Codecà, Parodi e Vacchino. Out Pucitta e Duce. Le altre partite del 26° turno: AzaleeMonterosso, Baiardo- Torres, Bellinzago- Pietrasanta, Lesmo-Pro Sesto, Real Meda-Moncalieri, Tharros-Ivrea rinviata.

Ilaria Gallione