Spezia Women travolge Formello 6-0, mantiene il comando in classifica

Formello

0

Spezia

6

FORMELLO: Trezza, Ambrosio, Anania, Croce, Cucco, Fiorentini, Genovesi, Lorenzetti, Mancuso, Tommasetti, Vitillo. (A disp. Mucculi, Toldo). All: Serafini.

SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi, Lehmann, Fuggle, Monetini (55’ Dehima), Dezotti (80’ Lombardo), Adami, Lovecchio, Buono (55’ Del Freo), Codecà (70’ Sansevieri), Parodi. (A disp: Aliquò, Scattina, Manea, Vacchino). All. Salterio

Arbitro: Alfieri di Nola (Federici e Bassi di Roma)

Reti: 1° tempo: 33’ Monetini, 40’ Codecà. 2° tempo: 7’ Codecà, 9’ e 15’Parodi, 21’ Del Freo.

ROMA – Tutto facile per lo Spezia Women nella trasferta romana sul campo del fanalino di coda Formello. Una partita senza storia, la squadra di casa ha tenuto il campo solo nella prima mezzora quando, pur giocando sempre nella metà campo avversaria, le aquilotte non sono riuscite a sbloccare il risultato. Dopo la rete dello 0-1 firmata da Monetini, lo Spezia si è sbloccato chiudendo il match senza patemi. Tutto invariato in testa alla classifica: Spezia sempre al comando, davanti alla Pro Sesto che proprio solo all’ultimo minuto ha vinto a Monza contro il Lesmo lasciando i distacchi invariato.

Tornando alla partita Spezia subito arrembante, il portiere di casa Trezza è chiamato due volte a interventi difficil, poi Monetini sfrutta un errore della difesa e porta in vantaggio le aquilotte che raddoppiano con Codecà su un rimpallo in area. Ripresa subito in discesa con tre gol in quindici minuti, con doppietta di Parodi. Al 21’ la neoentrata Del Freo mette a segno il gol numero 100 delle aquilotte in campionato. Poi nulla più da segnalare fino alla fine. Domenica il campionato si ferma per far spazio alla Coppa Italia, con lo Spezia impegnato nei quarti di finale a Monza contro il Lesmo.

Risultati. Azalee-Monterosso 4-0, Baiardo- Torres 1-2, Bellinzago- Pietrasanta 1-3, Lesmo- Pro Sesto 2-3, Real Meda Moncalieri 1-0, Tharros-Ivrea rinviata. Riposa: Sedriano. Classifica: Spezia Women 67, Pro Sesto 63, Moncalieri 60, Meda 53, Azalee 38, Lesmo 37, Baiardo 36, Bellinzago 32, Ivrea 31, Tharros 26, Sedriano 22, Monterosso 17, Pietrasanta 15, Torres 14, Formello 5.