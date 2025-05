Spezia Women vince 2-0 contro Tharros Oristano e si avvicina alla promozione in Serie B

THARROS ORISTANO 0 SPEZIA WOMEN 2

THARROS ORISTANO: Sotgia, Angioni, Soro, Tola, Marrone, Casula, Serrà, Dessì (63’ Rzany), Marras (37’ Corrias), Mattana, Coco. (A disp: Parascandolo) All. Suella.

SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi, Fuggle, Adami, Monetini, Lovecchio, Dezotti (80’ Duce), Ciccarelli (60’ Manea), Buono, Parodi, (85’ Dehima), Codecà. (A disp: Aliquò, Scattina, Lombardo, Sansevieri, Del Freo, Vacchino) All: Salterio.

Arbitro: Catalani di Ciampino (Pili di Oristano e Elisa Serpau di Cagliari)

Reti: 41’ Pozzi, 78’ Codecà

Ammonite: Soro e Dezotti

ORISTANO – Lo Spezia Women domina anche nella difficile trasferta di Oristano contro la Tharros. Finisce 2-0 per le aquilotte che trovano però sulla loro strada l’ottimo portiere di casa Sotgia, brava a sventare almeno 7 conclusioni di Lovecchio, Buono, Codecà e Parodi. Lo Spezia suda non poco per portare a casa i tre punti, che lo avvicinano sempre più alla promozione in serie B. Domenica è attesa la grande festa al ’Marchini’ di Castelnuovo in occasione del match casalingo contro l’Ivrea: è atteso il pubblico delle grandi occasioni per festeggiare la promozione. Il corononamento di una stagione fantastica, che ha portato anche ai due trofei vinti dalla squadra Juniores vittoriosa nel campionato di categoria e in Coppa Liguria.

Ad Oristano sblocca il risultato Pozzi che al volo scarica in rete un pallone proveniente da cross di Monetini. Nel finale della ripresa il raddoppio di Codecà: controllo destro e tiro di sinistro imparabile.

Risultati: Baiardo-Sedriano 6-2 , Azalee-Torres 9-0, Formello-Pro Sesto 0-9, Ivrea-Moncalieri 1-4, Lesmo-Pietrasanta 2-2, Meda-Monterosso 3-1. Riposa Bulè Bellinzago.

Classifica: Spezia Women 73, Pro Sesto 69, Moncalieri 66, Meda 56, Baiardo 42, Lesmo, Azalee 41, Bellinzago 35, Ivrea 31, Tharros 29, Sedriano 22, Monterosso 20, Pietrasanta 16, Torres 14, Formello 5.

I.G.