Spilamberto trionfa ai supplementari contro Polinago e vola in finale playoff di Prima D

polinago

0

spilamberto

1

(Dopo i supplementari)

POLINAGO: Brambilla, Sernesi, Bellei, Rosi, Meglioli (105’ Ori), Facchini, Malverti (45’ Bortolani), Altariva, Ferrari, Selvallegra (73’ Bonvicini (100’ Faella), Giannini (105’ Smaldone). A disp: Giuliani, Piacentini, Bassani, Makdouli. All: Grotti

SPILAMBERTO: Stanco, Muca, Esposito (83’ Luchena), Montorsi (115’ Petrella), Vaccari, Tavoni, Ricci, Pagano, Toure (117’ Calandrella) Benatti, Benedetti (100’ Bartolini). A disp: Mawuli, Ceka, Bruzzi, Trenti, Brombin. All: Cavalli

Arbitro: Mongiorgi di Bologna Reti: 102’ Toure Note: espulso al 92’ Pagano, ammoniti Malverti, Toure, Pagano, Bellei, Rosi, Meglioli

Lo Spilamberto fa il colpo sbancando Polinago ai supplementari e si guadagna la finale playoff di Prima D sul campo del Maranello. Al 15’ è Giannini che prova di testa ma colpisce il palo. Al 19’ Selvallegra su punizione serve un pallone perfetto per Ferrari che lo colpisce di testa ma la conclusione è di poco a lato.

Al 30’ Benedetto dal limite cerca lo specchio della porta ma Brambilla ci mette i guanti. Al 65’ punizione di Benatti, mischia in area in cui spicca Pagano ma il pallone viene respinto prima da Brambilla e poi da Meglioli che salva il Polinago. Toure cerca la porta ma Brambilla respinge, arriva Benatti ma Bellei con il corpo lo mura. Finisce 0-0, si va ai supplementari. Al 94’ Vaccari di testa non trova la porta.

Al 102’ lo Spilamberto trova il vantaggio con Toure che dal limite con una cannonata insacca.

Al 108’ Luchena serve Ricci che dal limite prova a metterla sul secondo palo ma la conclusione è a lato.