Spini e Ianesi per l’attacco dell’Arezzo. C’è anche Quirini nella lista di Cutolo

di Andrea Lorentini

Sono giorni molto caldi non solo meteorologicamente parlando, ma anche sul fronte dei contatti con il Mantova per cercare di definire l’acquisto di Alex Redolfi. Se sarà la settimana buona lo capiremo nei prossimi giorni. I contatti tra Cutolo e il club virgiliano sono continui. Un suo arrivo porterebbe sicuramente esperienza, fisico e centimetri alla linea difensiva di Bucchi, completando la batteria di centrali che vedrebbe Chiosa e Gigli di piede mancino e Gilli e, appunto, Redolfi di piede destro. Si creerebbero, dunque, due coppie ben assortite; intanto la trattativa per portarte l’esterno Tito della Ternana in amaranto ha subìto una forte accelerazione. L’altro fronte principale sul quale è impegnato il ds è quello del terzino destro dove non c’è solo Quirini nella lista. Intanto, si lavora anche sugli altri fronti. Per quanto concerne il reparto avanzato, Cristian Spini è un profilo gradito in ogni caso, a prescindere dalla permanenza di Pattarello. Mancino, predilige giocare a destra e può rappresentare un’alternativa di valore.

Dall’altro lato del tridente, infine, si punta sempre su Simone Ianesi del Milan Futuro: per giovane età, esperienza in categoria e numeri (15 gol negli ultimi due anni), è l’identikit ideale per rappresentare più che un’opzione sulla corsia di Tavernelli. In uscita dopo l’ufficialità di Bianchi al Picerno, è attesa a breve quella di Santoro al Guidonia (titolo definitivo) dove dovrebbe raggiungerlo anche il terzino Bigi. Su Gaddini, che piace alla Pianese, si è inserito anche il Siracusa. Sull’Amiata potrebbe trasferirsi anche Lazzarini. Il calciomercato ha aperto ieri ufficialmente i battenti e quindi si possono depositare i contratti. Nel frattempo si registra un nuovo ingresso nell’ambito della prima squadra. L’ ha, infatti, affidato il ruolo di team manager a Nazario Pignotti, figura di grande esperienza e profonda conoscenza dell’ambiente calcistico. Pignotti ricoprirà un incarico operativo all’interno della prima squadra, con il compito di fare da raccordo tra lo staff tecnico, la dirigenza e il gruppo squadra, garantendo organizzazione, equilibrio e spirito di servizio.

Il club ha accolto il neo dirigente sottolineando l’arrivo di una figura stimata e competente, certa che il suo contributo sarà prezioso nel percorso di crescita e consolidamento del progetto sportivo. "Sono felice di entrare a far parte di questa grande famiglia – ha dichiarato Pignotti – Metterò tutta la mia esperienza al servizio della squadra e della società". Pignotti prende il posto di Leonardo Terreni che ha ricoperto l’incarico di team manager negli ultimi anni. L’ ha ringraziato Terreni per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune.