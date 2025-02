Spogliatoi. Buscè: "Il gruppo è la nostra forza, gara perfetta»

Partita perfetta. Ma non è un caso. Antonio Buscè divide i meriti, sposa la politica del lavoro e si gode la finale. "Per me è una fortuna allenare un gruppo come questo – dice l’allenatore del Rimini – Quando hai un gruppo di questa caratura umana è un bel vantaggio. Poi queste sono partite che le prepari di testa e questi ragazzi sono tranquilli, si divertono".

Un unico appunto. Non aver chiuso il primo tempo in vantaggio. "Sono andato negli spogliatoi e non so se mi abbiano sentito fino a fuori – rivela Buscè – Non ero contento perché non era giusto finire il primo tempo sullo 0-0. E parliamo sempre di avere quel pizzico di cattiveria in più. Noi lavoriamo per arrivare nell’area avversaria perché queste partite sono gare in cui poi, se non va come deve andare, ti mangi le mani…".

Quella di ieri è stata la notte degli esterni biancorossi. "Noi lo sappiamo quello che c’è stato all’inizio del campionato, tanti infortuni, poi ci siamo rimodellati. La forza del gruppo è proprio questa. Questi ragazzi hanno voglia di imparare, abbiamo tanti giovani e mi auguro che qualcuno di loro possa ambire a palcoscenici importanti".