Spogliatoi. Il dg Vetrini va giù duro: "Resettare. Chiedo scusa e bisogna lavorare»

"Chiedo scusa. Io personalmente mi sono vergognato di assistere ad un simile spettacolo e meno male che vi erano pochi spettatori. Prestazioni del genere lasciano senza parole. Inutile cercare l’alibi degli assenti: bisogna lavorare e basta. I tifosi non lo meritano. E’ una mancanza di rispetto nei confronti di chi li paga e di coloro che pagano il biglietto per venire allo stadio. Abbiamo perso contro una squadra di ragazzi che vanno ad allenarsi alle 18,30…".

Il direttore generale Filippo Vetrini si presenta in sala stampa e "non si nasconde quando le cose vanno male". "Dobbiamo fare grandissime riflessioni ed esami di coscienza da parte di tutti a cominciare da me. E’ dura arrivare al 30 giugno (ultimo giorno dei rimborsi spesa ai giocatori) in queste condizioni. Nessun commento alla gara. Bisogna resettare tutto: è una questione di mentalità e di professionalità. Contro il Livorno li ho definiti eroi: oggi non so proprio come definirli".

"Il responsabile della sconfitta, dopo un inizio discreto, è il sottoscritto - precisa il tecnico Gigi Consonni - perché ci è mancata la voglia, la fame e la cattiveria di vincere. Non ero alle stelle quando abbiamo fatto otto vittorie perchè ottenute da una squadra provinciale, mentre nel nuovo anno così non è stato. Oggi c’è stata una grossa delusione e non centra il modulo. Il portiere l’ho sostituito per un problema di quote. Io faccio le mie scelte, la società faccia le sue valutazioni".

"Abbiamo preso sei punti al Grosseto: non mi sembra vero _ afferma Marco Becattini mister degli ospiti _ e ringrazio I ragazzi per la prestazione offerta". P.P.