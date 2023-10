Spogliatoi. Il tecnico: "Lo spirito dei miei giocatori è cambiato»

Sorride Emanuele Troise quando pensa che il Rimini subiva almeno un gol a partita dal lontano mese di marzo (Torres-Rimini 0-0 del 14 di quel mese). Una vita fatta di partite nelle quali i biancorossi hanno prestato il fianco agli avversari. Sempre. Non ieri sera con la Lucchese.

"Bella partita – dice il tecnico del Rimini – I ragazzi l’hanno meritata in tutto e per tutto. Se la devono dedicare e la devono dedicare alla proprietà. Dopo settimane difficili sono arrivati la prestazione e il risultato". Ma Troise non ammette troppi festeggiamenti. "Già lunedì si rigioca – dice subito – Dobbiamo immediatamente riazzerare proprio perché lunedì si rigioca". Ripensando a quel rotondo successo sulla Lucchese, il tecnico campano ci trova anche qualcosa che non ha funzionato. "Dopo il gol del vantaggio avremmo voluto gestire la partita, ma era ancora lunga e ho detto ai ragazzi di continuare a giocare come avevamo fatto sin lì. Stiamo cercando di lavorare sotto tanti aspetti, abbiamo introdotto cose un po’ diverse. Ma soprattutto è cambiato lo spirito. Con la Lucchese, ma anche con l’Ancona". Paradossalmente la miglior fase difensiva della stagione arriva con due giocatori su quattro fuori ruolo. "Credo che Lepri abbia le qualità per giocare in quel ruolo e Tofanari per giocare a piede inverso. In questo momento dobbiamo ottimizzare gli interpreti. E farlo bene".