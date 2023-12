Spogliatoi. Mariani: "Meritata, espulsioni ingiuste»

Fra le grida di gioia che provenivano dallo spogliatoio, l’allenatore della Portuense Mariani dice: "La gara è stata equilibrata fino alla esagerata doppia espulsione dei miei giocatori. Nonostante fossimo in 9 il Mesola è stato capace di lanciare solo palle lunghe e quasi sempre in mezzo, ma noi abbiamo meritato la vittoria". Di parere opposto Salvagno del Mesola: "La gara parla da sola, in campo c’eravamo solo noi. E’ un periodo che non gira bene. Ho visto un Mesola che ha disputato una delle migliori gare". Sui nuovi arrivi, "sono buoni acquisti, ma devono trovare la giusta amalgama con la squadra, sono con noi solo da una settimana e forse dopo la seconda espulsione ci siamo seduti".