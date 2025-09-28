Spogliatoi. Mister Palladini ora sorride:: "La migliore partita della stagione»

"La migliore partita della stagione". Queste le prime parole di Ottavio Palladini davanti a microfoni e taccuini nella sala stampa S. D’Angelo del Riviera delle Palme. Palpabile la soddisfazione per la vittoria ma soprattutto per la prestazione della sua Samb anche se come al solito il tecnico rossoblù non lascia trasparire le sue emozioni. Lucido il commento sull’incontro. "La Juventus Next Gen – dice – è la squadra più forte che abbiamo finora affrontato. Una vittoria meritata giunta dopo che la Juventus Next Gen era riuscita a pareggiare per la seconda volta. Il gol di Guerra poteva ammazzarci ma siamo stati bravi e fortunati a riandare in vantaggio con Zoboletti. E poi ecco il quarto gol ma anche quattro, cinque ripartenze importanti. Tutti hanno messo in campo lo spirito giusto ed anche chi è entrato ha fatto bene e questo nel calcio moderno fa la differenza. Marranzino è un grosso giocatore, Scafetta è stato bravo quando ci siamo messi a cinque dietro e Sbaffo ha dato la sua impronta al finale di gara".

La conferma del centrocampo a tre è stata l’altra carta vincente della Samb. "Un modulo -spiega Palladini- che ha dato più solidità alla squadra. Forse siamo stati meno pericolosi in avanti ma allo stesso tempo abbiamo costruito diverse occasioni da rete, Nouhan Tourè ha disputato una grande partita fino a quando ha retto. Konatè deve crescere, mentre Eusepi ha disputato la sua migliore prestazione da quando è alla Samb. Tutti sono stati veramente bravi. Siamo una squadra giovane che deve crescere con qualità fisiche e morali. Stiamo crescendo in fretta ma poi sono gli episodi che condizionano le partite. Come con il Forlì quando ci hanno penalizzato. La strada è giusta – conclude Palladini – così come lo spirito che mettiamo in campo".

Quarto centro in campionato per Umberto Eusepi. "Era importante confermarci dopo la vittoria di Perugia – analizza il capitano rossoblù – e ci siamo riusciti con una bella prestazione. La forza del gruppo sta uscendo fuori. Dobbiamo limare qualche piccolo errore, partendo da me. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo dove potevamo anche segnare di più. Si vedeva che volevamo passare subito in vantaggio. Nella ripresa potevamo gestire meglio il primo quarto d’ora, ma siamo stati molto bravi, riuscendo a portare a casa il risultato pieno. Un successo importante per la classifica e per il morale".

Primo gol tra i professionisti per Christian Iaiunese. "Ho calciato d’istinto – dice il ventenne attaccante rossoblù – ho visto la porta e ci ho subito provato. È andata bene. È stata un’emozione unica segnare a San Benedetto. Se voglio più spazio? Ho solo 19 anni e sono al primo anno tra i professionisti. Prendo esempio da Eusepi e Sbaffo che sono ottimi giocatori e grandissime persone, per migliorare quotidianamente".

b.mar.