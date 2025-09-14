Spogliatoi. "Palla in velocità e profondità, così siamo riusciti a spuntarla»

A Latina un primo tempo da archiviare e un secondo luccicante. Marco Marchionni è contento della vittoria anche se puntualizza: "Ovviamente diciamo che siamo contenti – dice il tecnico giallorosso – per aver ribaltato il risultato. Nel primo tempo è vero che siamo stati macchinosi ma non abbiamo mai davvero rischiato molto, abbiamo perso un po’ troppe palle in uscita. Nel secondo tempo abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa di più per vincere e alla fine abbiamo fatto quel che poi siamo abituati a mettere in pratica: muovere la palla in velocità e attaccare la profondità, più movimento corale che serviva".

Sicuramente una spinta è arrivata dai cambi: "Adesso è facile dirlo ma è cambiata la mentalità di tutta la squadra, oltre ad essere cambiato il modulo: trovavamo sempre il terzo uomo libero e abbiamo crossato tanto con Da Pozzo che è entrato in campo benissimo a inizio ripresa. Ma è molto bello che chi gioca meno si senta partecipe e questo è la prova che stiamo lavorando nella direzione giusta e che gruppo sta crescendo".

La prima vittoria in trasferta è molto importante: "Se devi fare un campionato importante devi ottenere dalle 5 alle 7 vittorie fuori casa. A Forlì ci abbiamo provato ma è andata male, invece qui sì: i ragazzi volevano dare una risposta. Ci siamo riusciti e di questo siamo veramente contenti: ti fa lavorare più serenamente".

