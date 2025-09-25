Spogliatoi. Possanzini: "Ringrazio chi ci ha sempre sostenuto. L’obiettivo è la salvezza e la centreremo»

La Maceratese vince e convince nel segno di Augusto Sabbatini, storico capitano biancorosso deceduto lunedì all’età di 71 anni e torna da Sora con la tanto attesa prima vittoria in campionato, che permette ai biancorossi di guardare avanti con maggiore fiducia al proseguo della stagione e di arrivare con entusiasmo al match di domenica all’Helvia Recina-Pino Brizi contro l’Inter Sammaurese, dove l’obiettivo sarà sbloccarsi anche davanti al proprio pubblico.

Nella sala stampa del Claudio Tomei, nel dopo gara, a parlare è il tecnico Matteo Possanzini: "Dedichiamo la vittoria ad Sabbatini e ai tifosi che ci hanno dato sempre una grande mano. Sono contento perché quando vedi tutta questa gente in un giorno lavorativo non puoi non correre e sacrificarti per loro. Ringrazio chi ci ha sostenuto in questo momento perché è nei momenti di difficoltà che si vede chi ci crede davvero. Dispiace magari non aver assorbito fiducia da tutti. Ringrazio anche lo staff, i direttori e il presidente che mi hanno dimostrato grande fiducia. Ringrazio la squadra che ha fatto una grande partita contro una squadra forte".

Il tecnico ricorda anche le precedenti gara. "Le prestazioni ci sono sempre state dalla partita di Coppa di Recanati, ma purtroppo viviamo in un sistema che è schiavo dei risultati. Non abbiamo però ancora fatto nulla perché abbiamo vinto solo una partita, ma siamo ancora lontani dal nostro miglior livello perché questa squadra ha ancora tanto potenziale".

Il tecnico ha effettuato diversi cambiamenti rispetto a domenica e ha schierato Ciattaglia a centrocampo. "Quando abbiamo fatto le scelte per costruire la squadra non le abbiamo fatte a caso. Poi possiamo sbagliare, ma le facciamo convinti. È normale che quando incontri squadre come il Fossombrone che ti aspettano nella propria metà campo, devi attirare la pressione e avere qualità nello stretto per andare via alle spalle. Invece con il Sora che ci veniva addosso devi sfruttare gli spazi che si creano. Menzionw anche Marchegiani che ha fatto una grande prestazione. È un giocatore forte, che apprezzo e che secondo me può fare uno step ulteriore. Siamo l’unica squadra che forse ha utilizzato tutti gli elementi della rosa. Siamo consapevoli da dove siamo partiti e che il percorso è ancora lunghissimo. Abbiamo allestito una squadra giovane valorizzando dei ragazzi del territorio che sono arrivati anche nei professionisti. Dobbiamo lottare per salvarci e abbiamo tutto il tempo per raggiungere la salvezza che l’obiettivo che ci siamo prefissati".