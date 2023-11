Spogliatoi. Salvagno: "Meritavamo il vantaggio noi». Dirani: "Gara tattica, ci siamo annullati a vicenda»

"Una gara molto tattica, con noi a cercare di annullare loro e viceversa. Un pareggio che trovo molto giusto – afferma Andrea Dirani, allenatore del Consandolo –, alla fine avremmo potuto vincere sia noi che loro, poiché era una gara da tripla. I ragazzi hanno fatto tutto quello che ho chiesto e sono stati bravissimi, anche perché portare via un pareggio sul campo del Mesola non era facile e ci siamo riusciti". Non la pensa allo stesso modo il mister del Mesola Mattia Salvagno che dice: "Compreso il palo, abbiamo avuto tre palle nitide da gol che purtroppo non siamo riusciti a far entrare. Godiamoci questa imbattibilità dopo tredici giornate, ma il campionato è ancora lungo".